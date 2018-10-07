Bangladeş Dışişleri Bakanı Ali: Türkiye bize destek oluyor

Ali, başkent Dakka'da "Visit Bangladesh 2018" programı kapsamında, Türkiye, Kanada, Suudi Arabistan, Japonya, Umman, Brezilya, Etiyopya, Hindistan, Filipinler ve Güney Kore'den yaklaşık 50 gazeteciyle bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyetin Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde Arakanlıların bulunduğu kampları ziyaret etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Ali, "(Arakan konusunda) Türkiye bize destek oluyor. Arakan konusunda bir sürü planları var." ifadesini kullandı.

Ali, Türkiye'nin Arakanlılar için Bangladeş'te birçok alanda faaliyette bulunduğunu, Türklerin Arakanlılar için bölgede bir hastane inşa ettiğini söyledi.

Arakanlı Müslümanların bir kısmının Cox's Bazar'da kamplardaki yoğunluk nedeniyle Bhashan Char Adası'na yerleştirileceğini dile getiren Ali, bu proje üzerinde hala çalıştıklarını ve adadaki evler hazır olunca planın hayata geçeceğini kaydetti.

Ali, ağustosta Myanmar'da Arakanlıların köylerini ziyaret ettiklerini hatırlatarak, "Hindistan hükümeti orada Arakanlılar için 250 ev inşa etti. Çin hükümeti de bin ev inşa edecek." diye konuştu.

Çin ve Myanmarlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Ali, "Onlara inşa edecekleri evleri Arakanlılar nereden geldilerse oralara yapmalarını söyledim." şeklinde konuştu.

Ali, Arakanlıların dönüşünün ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin soruya, geçmişte benzer uygulamaların yaşandığını hatırlatarak, "Bu devam eden bir süreç. Çalışmaların tamamlanması gerekiyor." yanıtını verdi.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Ali ayrıca, Bangladeş yönetiminin Arakanlıların güvenli dönüşleri konusundaki ısrarını da yineledi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve yardım kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.