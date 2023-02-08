Bangladeş'te Türkiye'deki deprem nedeniyle ulusal yas ilan edildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'de de hasara neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye dünyadan destek gelmeye devam ediyor. Bangladeş hükümeti, Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için bir günlük ulusal yas ilan etti.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLECEK



Bangladeş'te yarın için ulusal yas ilan edilmesinin ardından başta kamu ve eğitim kurumları olmak üzere özel kurumlar ve dış temsilciliklerde bulunan Bangladeş bayrakları yarıya çekilecek. Öte yandan, Bangladeş'te cuma namazında Türkiye için dua edilecek.

BANGLADEŞ'TEN 46 KİŞİLİK EKİP YOLA ÇIKIYOR



Bangladeş Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, 24 ordu üyesi, 10 sağlıkçı ve 12 itfaiyeciden oluşan 46 kişilik bir yardım ekibinin Türkiye'ye gideceği kaydedildi.