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Güncel

Bangladeş'te Türkiye'deki deprem nedeniyle ulusal yas ilan edildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'de de hissedilen deprem nedeniyle Bangladeş'te bir günlük ulusal yas ilan edildi. Bangladeş, Türkiye'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılmaları için de bir ekip gönderiyor.

IHA8 Şubat 2023 Çarşamba 17:53 - Güncelleme:
Bangladeş'te Türkiye'deki deprem nedeniyle ulusal yas ilan edildi
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'de de hasara neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye dünyadan destek gelmeye devam ediyor. Bangladeş hükümeti, Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için bir günlük ulusal yas ilan etti.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLECEK

Bangladeş'te yarın için ulusal yas ilan edilmesinin ardından başta kamu ve eğitim kurumları olmak üzere özel kurumlar ve dış temsilciliklerde bulunan Bangladeş bayrakları yarıya çekilecek. Öte yandan, Bangladeş'te cuma namazında Türkiye için dua edilecek.

BANGLADEŞ'TEN 46 KİŞİLİK EKİP YOLA ÇIKIYOR

Bangladeş Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, 24 ordu üyesi, 10 sağlıkçı ve 12 itfaiyeciden oluşan 46 kişilik bir yardım ekibinin Türkiye'ye gideceği kaydedildi.

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