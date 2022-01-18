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Bankadan 100 bin dolar çeken kişinin parasını çaldılar

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde iki şüpheli, takip ettikleri yabancı uyruklu kişinin içinde 100 bin dolar olduğu belirtilen çantasını gasbederek kaçtı.

AA18 Ocak 2022 Salı 13:08 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 13:08
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Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu kişi, Beylikdüzü'ndeki bankadan çektiği parayı yatırmak için Barış Mahallesi E-5 yan yoldaki başka bir banka şubesine gitti.

Yabancı uyruklu kişi, aracını park etmesinin ardından kendisini takip eden iki şüphelinin saldırısına uğradı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen zanlılar, bu kişiyi darbettikten sonra içinde 100 bin dolar bulunduğu belirtilen çantayı gasbederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan olay anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde zanlıların, yabancı uyruklu kişiyi aracında darbettikten sonra, içinde para olan çantayı alıp kaçtıkları anlar yer alıyor.

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