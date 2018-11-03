Bankalar ve askerlik şubeleri Cumartesi ve Pazar günü açık mı? 3 - 4 Ekim hafta sonu bankalar çalışacak mı? Bedelli askerlik başvuru ücreti için hafta sonu bankalar çalışacak mı? Ziraat Bankası Halk Bankası hafta sonu saat kaça kadar açık olacak? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Alınan son dakika bilgisine göre; Bedelli başvurularında mesai hafta sonu da devam edecek. Bedelli askerlik başvuru süresinin uzatılmasıyla birlikte yüz binlerce aday hafta sonu bankaların çalışıp çalışmayacağını merak ediyor. Bedelli askerlik bedeli yatırmak isteyenler için Ziraat Bankası'nın il merkezindeki şubeleri cumartesi ve pazar günü açık olacak. Hafta sonu açık olacak olan Ziraat Bankası ve Halk Bankası çalışma saatleri ile ilgili detaylar star.com.tr'de. Askerlik şubeleri ile ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi. İşte son gelişme...

Bedelli askerlik başvurusu için hafta sonu bankalar açık olacak mı sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan flaş açıklamayla birlikte bedelli askerlik başvuru süresi uzatıldı ve askeriyelerin hafta sonu mesaiye devam edeceği bildirildi.



Milli Savunma Bakanlığı’nca bedelli askerlik başvuruları nedeniyle askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilmesi kararının alınması sonrasında, Ziraat Bankası’nın da 81 ildeki 126 şubesi ile hafta sonu bedelli askerlik ödemelerini almaya devam edeceği öğrenildi. Cumartesi ve Pazar günleri saat 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak şubeler www.ziraatbank.com.tr internet sitesinden öğrenilebilecek.



05 kasım ise bedelli askerlik tahsilatları için son gün Bankanın tüm şubelerinden tahsilat imkanı mevcut.

Bedelli askerlik hizmet bedeli yatıracak olan vatandaşların merak ettiği konu hangi bankaların hafta sonu açık olacağı oldu.







ZİRAAT BANKASI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA



Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada il merkezlerindeki şubelerin bedelli askerlik bedelini yatırmak isteyenler için cumartesi ve pazar günleri açık olacağı bildirildi.

Ziraat Bankası bedelli ödemelerini hafta sonu da alacak! Ziraat Bankası, bedelli askerlik ödemelerini hafta sonu da almaya devam edecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti başvuruları için askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecek olması nedeniyle Ziraat Bankası da 81 ildeki ve KKTC'deki toplam 127 şubesi ile bugün ve yarın saat 10.00 ile 17.00 arasında bedelli askerlik ödemelerini almayı sürdürecek. Bugün ve yarın açık olacak şubeler “www.ziraatbank.com.tr” internet sitesinden öğrenilebilecek.

ASKERLİK ŞUBESİ AÇIK MI?

Milli Savunma Bakanlığınca bedelli askerlik başvuruları nedeniyle askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edileceği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bedelli askerlik hizmeti son başvuru tarihi olan 03 Kasım 2018'in hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle; vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi maksadıyla askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecektir.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bedelli askerlik hizmeti için son başvuru tarihinin 3 Kasım 2018 olduğu hatırlatıldı.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E Devlet sistemine TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra ara çubuğuna "Asal Bedelli Başvurusu" yazarak https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-asal-bedelli-başvurusu adresine ulaşırsınız. Açılan sayfada başvuru belgenizi görüntüleyeceksiniz. Ödeme yapacağınız bankaya vermek üzere çıktısını alacağınız bu belgede "1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun Geçici 55'inci Maddesi gereğince, bedelli yapmak üzere başvurmuştur" diyecek ve tarafınızdan bu 15 bin TL tahsil edilmesi gerektiği yazacak. Belgeyi aldıktan sonra 3 Kasım'a kadar vaktiniz var.

Yayımlanan kılavuza göre aşağıdaki adımları izleyin;

*Askerlik şubesi, e devlet ya da konsolosluk üzerinden başvuru

*Başvuru belgesi ile Bankaya ödeme yapma

*Dekont ve başvuru belgesi ile askerlik şubesine başvuru

*Celp duyurusunu bekleme ve duyuruyu takip etme

*Planlanan sevk tarihine kadar yoklama yaptırma

*Daha önce yoklama yapılmışsa celp duyurusunda bildirilen sevk tarihinde birliğe sevk

*21 günlük temel eğitim

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN ÖDENMESİ GEREKEN MİKTAR NEDİR?

Uygulamadan yararlanacak vatandaşlar, bedelli askerlik için ödenmesi gereken 15 bin TL ücreti Ziraat Bankası veya Halkbank'a yatıracak.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU KILAVUZU

Bedelli askerlik için yayımlanan başvuru kılavuzuna asal.msb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.