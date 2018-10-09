Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bankalar Birliği: Faiz hadlerinin daha aşağı seviyede olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın: 'Bankalar olarak nominal faiz hadlerinin daha aşağı seviyede olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz'

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bankalar olarak nominal faiz hadlerinin daha aşağı seviyede olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"
 
"Bankacılık sektörü olarak ortak projelerle ölçek ekonomisinden yararlanarak, nominal faiz hadlerinin daha aşağı seviyelerde oluşmasına katkıda sağlamayı sürdüreceğiz"
 
-Bankacılık sektörü olarak ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi odaklı çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
 
-Bankalar olarak ekonominin finansmanı için kaynak bulmaya, kredi sağlamaya devam edeceğiz.
 
-Bankacılık sektörü olarak ortak projelerle ölçek ekonomisinden yararlanarak, nominal faiz hadlerinin daha aşağı seviyelerde oluşmasına katkıda sağlamayı sürdüreceğiz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suudi gazetecinin son görüntüleri yayınlandı

Suudi gazetecinin son görüntüleri yayınlandı

Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın

Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın

Dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetleri

Dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA