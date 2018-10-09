Bankalar Birliği: Faiz hadlerinin daha aşağı seviyede olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın: 'Bankalar olarak nominal faiz hadlerinin daha aşağı seviyede olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz'