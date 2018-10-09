Bankalar Birliği: Faiz hadlerinin daha aşağı seviyede olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın: 'Bankalar olarak nominal faiz hadlerinin daha aşağı seviyede olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz'
- AA
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bankalar olarak nominal faiz hadlerinin daha aşağı seviyede olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"
"Bankacılık sektörü olarak ortak projelerle ölçek ekonomisinden yararlanarak, nominal faiz hadlerinin daha aşağı seviyelerde oluşmasına katkıda sağlamayı sürdüreceğiz"
-Bankacılık sektörü olarak ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi odaklı çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
-Bankalar olarak ekonominin finansmanı için kaynak bulmaya, kredi sağlamaya devam edeceğiz.
-Bankacılık sektörü olarak ortak projelerle ölçek ekonomisinden yararlanarak, nominal faiz hadlerinin daha aşağı seviyelerde oluşmasına katkıda sağlamayı sürdüreceğiz
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