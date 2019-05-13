22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0898
  • 6,8567
  • 253.888
  • 86.060
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bankamatiğe para yatırırken kaçırıldı

Esenyurt’ta otobüs firması görevlisi günlük bilet hasılatını bankamatiğe yatırırken polis olduklarını söyleyerek ellerinde telsiz bulunan 3 kişi tarafından kaçırılarak soyuldu. Ellerine plastik kelepçe taktıkları kişinin üzerindeki para ve cep telefonunu gasp eden şüphelilerin şahsı alıkoydukları anlar kameralara yansıdı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehirlerarası bir otobüs firmasında bilet satış görevlisini takip eden şebeke üyeleri, şahsın bankamatiğe para yatıracağı anda etrafını sardı. Sahte bir polis kimliği göstererek ellerinde telsiz bulunan şahsılar plastik kelepçe taktıkları H.K’yi araca bindirerek şahısla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra alıkoydukları H.K.’yi üzerinde günlük hasılat olan 3 bin 890 lirayı, ve şahsi 2 bin lirasını ve telefonunu gasp etti. Şüphelilerin daha sonra sözde telefonla amirleriyle konuşuyormuş gibi yaparak "Amirim bu doğru söylemiyor. Biz gereğini yapıyoruz" gibi ifadeler kullanarak H.K.'yi, TEM yolu üzerinde araçtan indirerek hızla uzaklaştı.
 
H.K’nın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri olayı gerçekleştiren Adil S.(29), Fatih A.(26), ve Emre T.(26)'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin olayda kullandığı silahın kuru sıkı  olduğu belirlenirken şüphelilerden Adil S. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer şüpheliler Fatih A. ile Emre T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
Öte yandan, şüphelilerin H.K’yi bankamatik önünde alıkoyarak araca bindirdikleri anlar kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde şüphelilerin bankamatik önüne giden şahsın etrafını hızlıca sardıkları ve şahsı daha sonra kendi araçlarına götürdükleri görülüyor. Görüntülerde şahısların daha sonra hızla araçla bölgeden uzaklaştıkları görülüyor.

Başkan Erdoğan paylaştı: Daha Güzel Olacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Teröristlerle sıcak temas

Teröristlerle sıcak temas

YSK'dan CHP ve İYİ Parti'ye kötü haber

YSK'dan CHP ve İYİ Parti'ye kötü haber

Binali Yıldırım'dan İstanbulluya 2 müjde

Binali Yıldırım'dan İstanbulluya 2 müjde

Öldürülen teröristlerle ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı

Öldürülen teröristlerle ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı

Mazbataları iptal edildi, YSK seçim yenileme kararı verdi

Mazbataları iptal edildi, YSK seçim yenileme kararı verdi

İngiltere, Almanya ve Fransa 'dan ortak İdlib açıklaması

İngiltere, Almanya ve Fransa 'dan ortak İdlib açıklaması

Hava saldırısı emrini verme gerekçesi ülkeyi karıştırdı

Hava saldırısı emrini verme gerekçesi ülkeyi karıştırdı

'Sanatçıların destek verdiğini görünce kandık'

'Sanatçıların destek verdiğini görünce kandık'
 

POPÜLER HABERLER

E-5 Karayolu’nda “makas” terörü kamerada

E-5 Karayolu’nda “makas” terörü kamerada

Temmuz'da emekliye en az 1.185 TL

Temmuz'da emekliye en az 1.185 TL

2020 yılının en çok beklenen filmleri

2020 yılının en çok beklenen filmleri

JÖAK timi bir ilke imza attı, özel izinle yaptılar

JÖAK timi bir ilke imza attı, özel izinle yaptılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA