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Bankaya kurusıkı tabancayla giren zanlı gözaltına alındı

Konya'da bankaya kurusıkı tabanca ve bıçakla giren zanlı etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Karakayış Caddesi'ndeki banka şubesine kurusıkı tabanca ve bıçakla giren Murat Y, güvenlik görevlisi Murat G'ye, daha önce kız arkadaşını sözle taciz ettiği iddiasıyla tehditte bulundu. 

Bankadaki görevliler tarafından etkisiz hale getirilen Murat Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlı, gazetecilerin eylemi neden gerçekleştirdiği sorusu üzerine güvenlik görevlisini vurma kastının olmadığını, korkutmak istediği cevabını verdi.

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