Bantçı koruma gözaltına alınanlar arasından çıktı

İmamoğlu ve İBB'deki yolsuzluk şüphelilerinin toplantı yaptığı oteldeki kameraların bantlandığı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun "örgüt yöneticisi" ve "para kasası" olduğu iddia edilen isimlerle yapacağı toplantı öncesi otel kameralarını kapatan koruma Çağlar Türkmen İBB'ye yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

KORUMALAR KAMERALARI BANTLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce, korumalarının gelerek görüşme yapacağı alanı gören kameraları kapattığı görüntüler ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasına giren yeni görüntülerde, İstanbul'daki bir otelde 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin geldiği, İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden 50 dakika önce korumalarının geldiği görülüyor. Söz konusu görüşmenin yapılacağı salonu gören kameraların korumalar tarafından 09.14'te bantla kapatıldığı ve görüntü alınmasını engellediği tespit edilen görüntülerde, İmamoğlu'nun ise 10.04'te geldiği yer alıyor.

İMAMOĞLU'NUN EKİBİNDEKİ KİŞİ BAVULLA GÖRÜŞMEYE GELDİ

Kritik görüşme öncesi 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de siyah aracın otelin girişine geldiği ardından bir kişinin araçtan indiği görülüyor. Şahsın, bir süre sonra kadraja bavulla giren ve Ekrem İmamoğlu'nun koruması olduğu öne sürülen kişiyle selamlaşarak otele giriş yaptığı görüntüye yansıyor.

Öte yandan içerde güvenlik kameraların bantlanması ve otel dışında valizle geliş görüntülerinin aynı tarihe ait olduğu öğrenildi.

O KORUMA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonu kapsamında 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 47'si İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, Zabıtadan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner bulunuyor. Öte yandan gözaltına alınanlar arasında İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun "örgüt yöneticisi" ve "para kasası" olduğu iddia edilen isimlerle yapacağı toplantı öncesi otel kameralarını kapatan Çağlar Türkmen gibi isimler bulunuyor.

İBB'ye yönelik ilk dalga operasyon 19 Mart'ta yapılmış, 94 şüpheli gözaltına alınmış ve bunlardan 54'ü tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan 47 şüphelinin sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

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