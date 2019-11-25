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Banu Noyan kimdir? Doya Doya Moda jürisi Banu Noyan kaç yaşında, nereli?

Yeni moda yarışması Doya Doya Moda bugün yayın hayatına başladı. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan 'Doya Doya Moda'nın ilk bölümünün ekranlara gelmesi ile birlikte Doya Doya Moda jürileri hakkında da araştırmalar yapılmaya başlandı. Banu Noyan kimdir? Doya Doya Moda jürisi Banu Noyan kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Banu Noyan, Halkla İlişkiler ve Tanıtım yüksek lisansını tamamlamış, York Üniversitesi'nde İşletme doktorasını tamamladı. Doya Doya Moda jürisi Banu Noyan'a dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Banu Noyan kimdir? Doya Doya Moda jürisi Banu Noyan kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan 'Doya Doya Moda'nın ilk bölümü bugün ekranlara geldi. Doya Doya moda yarışmasının jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez oturuyor. Banu Noyan, ulusal ve uluslararası düzeyde, ses getiren birçok büyük organizasyona imza atmaya devam ediyor. Banu Noyan'a dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. 
 
BANU NOYAN KİMDİR? 
Banu Noyan, ulusal ve uluslararası düzeyde, ses getiren birçok büyük organizasyona imza atmaya devam ediyor. Basın ve Halkla ilişkiler alanında dev kuruluşlarda üst düzey yöneticilik yapan, onlarca güzellik yarışmasının, yüzlerce moda gösterisinin koreograflığını üstlendi. 
 

 
İletişim dünyasına onlarca “nitelikli profesyonel” kazandırmaya ve her birine “İşimizin özrü yoktur” anlayışını benimsetmeye özen gösteren Banu Noyan, Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları için de projeler üretiyor ve uyguluyor.
 
Banu Noyan, Vefa Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi, Türk Kalp Vakfı'nda İcra Kurulu Üyesi, Popsav Popüler Müzik Sanatı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Yüksek Danışma Şura Üyesi, Çocuk Suçlarını Önleme Derneği’nde Projeler Koordinatörü olarak üstlendiği görevleri aktif olarak sürdürmekte ve konusuyla ilgili birçok ödül bulunmaktadır. 
 
Banu Noyan, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım yüksek lisansını tamamlamış, York Üniversitesi'nde İşletme doktorasını tamamladı.
 
2018 yılında Artistik Sanatlar Akademisi kurarak sektöre yeni eğitimli gençler kazandırmak için deneyimli ve profesyonel ekibiyle çalışmaktadır. Derya Alabora, Hüseyin. Avni Danyal, Murat Atıl, Neslihan Yargıcı, Reyhan Karaca, Çağnur Gürsan, Akasya Asıl Türkmen, Hazım Körmükçü gibi birçok kıymetli isim eğitmen olarak Artistik Sanatlar Akademisi’nde görev yapmaktadırlar.

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