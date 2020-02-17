Baraj gölü yüzeyinde ve kıyıda kayıp Gülistan'dan iz arandı

DHA 17 Şubat 2020 Pazartesi16:21 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 16:21

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

SU ALTI ARAMA ÇALIŞMASI YAPILAMADI

Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 44'üncü günde de sürdürüldü. Arama çalışmalarına AFAD görevlileri, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK Timi ile Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nden ekipler katıldı. JAK Timi, Uzunçayır Baraj Gölü'nde görüş uzaklığı sıfır olduğu için su altı dalışı gerçekleştiremedi. Bunun üzerine botlarla baraj gölü yüzeyinde ve kıyıda arama çalışması yapıldı. Bugünkü arama çalışmalarında Gülistan Doku'dan ize rastlanılmadı.