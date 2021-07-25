İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2021 Pazar / 15 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5492
  • EURO
    10,0853
  • ALTIN
    495.469
  • BIST100
    1351.59
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Baraj gölüne giren 19 yaşındaki 2 arkadaş boğuldu
Güncel

Baraj gölüne giren 19 yaşındaki 2 arkadaş boğuldu

Şanlıurfa'da Ömer Faruk Zaman (19) ile İbrahim Erenbuğ (19), serinlemek için girdikleri Atatürk Baraj Gölü'nde boğuldu. İki arkadaşın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA25 Temmuz 2021 Pazar 16:44 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 16:44
ABONE OL

Bozova ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için Atatürk Baraj gölü kıyısına giden Ömer Faruk Zaman ile İbrahim Erenbuğ, öğle saatlerinde serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra Zaman ve Erenbuğ, suda çırpınmaya başladı, ardından da gözden kayboldu. Arkadaşlarının yardım çağrısı üzerine, bölgede piknik yapanlar tarafından sudan çıkarılan Ömer Faruk Zaman ile İbrahim Erenbuğ, çağırılan ambulansla Bozova Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Zaman ve Erenbuğ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İki arkadaşın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.