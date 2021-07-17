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Baraj gölüne giren 9 yaşındaki çocuk boğuldu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde Seyhan Baraj Gölü'ne giren çocuk boğuldu. Çocuğun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA17 Temmuz 2021 Cumartesi 16:52 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 16:52
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Kabasakal Mahallesi'ndeki baraj gölü kıyısında ailesiyle piknik yapan 9 yaşındaki Delil Fırat Atalay, suya girdi. Bir süre sonra çocuğun gölde kaybolması üzerine yakınları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla çocuk gölden çıkarıldı. Bu sırada çocuğun bazı yakınları baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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