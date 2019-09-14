Baraj kenarında keçi otlatırken, ceset buldu

Malkara'ya bağlı Tete Köyü'ndeki Kadıköy Barajı Mevkii'nde keçi otlatmaya çıkan çoban Yılmaz Elgün, kıyıya vurmuş erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kısmen çürümüş cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, nöbetçi savcı ile jandarmanın incelemesinin ardından kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.