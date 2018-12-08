Barajlarda doluluk oranı son yağışlarla arttı

İBB'den yapılan açıklamada, "8 Aralık 2018 tarihi itibariyle %14,51'lik artışla barajların doluluk oranı %61,49 seviyesine yükseldi.

Bu süreçte İstanbul'un en büyük su kaynağı Ömerli Barajı 121 milyon m3 ile %51,41 doluluk oranına sahipken bugün 157 milyon 658 bin m3'e (%66,98) yükseldi. En önemli yükselişse; Istrancalar'da gerçekleşti ve 16 Kasım'da %20 olan doluluk oranı %80'i geçti. Bugün itibariyle %61,49 doluluk oranıyla barajlarda 536 milyon 522 bin m3'lük su rezervi bulunuyor" denildi.

Açıklamada şöyle devam etti:

Son 5 yıllık baraj doluluk oranları incelendiğinde; bugünkü doluluk oranının, ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir. İstanbul'da barajlardaki su seviyesi yıl içerisinde mevsim şartlarına bağlı olarak, aşağı yukarı seyir izleyebilmekte, özellikle yaz aylarında sıcaklık, buharlaşma, yağış alınamaması, suya olan ihtiyaç ve kullanım nedenlerinden dolayı aşağı yönde bir düşüş söz konusu olabilmektedir. Ancak İSKİ bu dönemlerde de, örneğin; geçtiğimiz kış ülke genelinde son 44 yılın en kurak döneminin yaşanmasına rağmen, Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden İstanbul'u besleyerek barajlardaki su seviyesinin yukarılara taşınmasını sağladı. Bu dönemde kentin ihtiyacı olan suyun yaklaşık üçte biri Melen'den temin edildi.

YILLAR DOLULUK ORANLARI (%)

2013 38,96

2014 48,37

2015 62,77

2016 37,30

2017 54,93

2018 61,76

YILLAR YAĞIŞ MİKTARLARI (mm)

2013 467,9

2014 686,6

2015 741,6

2016 653,8

2017 721,4

2018 730,3

KASIMYAĞIŞ MİKTARLARI (mm)

2013 55,5

2014 74,0

2015 40,5

2016 118,1

2017 70,7

2018 129,4