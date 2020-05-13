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Barakayı kumarhaneye çeviren 6 kişiye 22 bin lira ceza

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir barakada kumar oynandığı ve sosyal mesafeye uyulmadığı gerekçesiyle 6 kişiye toplam 22 bin 25 lira idari para cezası kesildi.

AA13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:35 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:35
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Bir ihbarı değerlendiren Karapürçek İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Yazılıgürgen Mahallesi'nde bulunan fındıklık bahçesinin içerisinde bir barakaya operasyon düzenledi.

Barakada tombala oynarken yakalanan F.A, E.K, Z.K, A.Y, H.A. ve S.K'ye, Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesi gereğince 6 bin 125 lira ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 15 bin 900 lira olmak üzere toplam 22 bin 25 lira idari para cezası uygulandı.

Yakalanan şahısların alınan ifadelerinde F.A'nın kumar oynamak için yer ve imkan sağladığı tespit edildi.

Olay yerinde yapılan aramada 89 oyun markası, 317 oyun pulu, 25 tombala kağıdı, 2 ışıldak, bir jeneratör, 10 metre elektrik kablosu, jeneratör için 3 litre benzin ve şüphelilerin yapılan üst aramasında 47 bin 252 lira ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki ifade ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Otomobil durağa çarptı, bir kişi öldü bir kişi ise yaralı

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