Barınak yakınında ölü hayvanlar bulundu! Soruşturma başlatıldı

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesi alınan Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü E.Ç, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarının 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca yapıldığını belirtti.

Olayın sosyal medyada iddia edildiği gibi "hayvan katliamı" olmadığını ifade eden E.Ç, "Hayvanlar, farklı zamanlarda alınmış olup, sadece köpek olmayıp, kedi ve küçükbaş hayvan ölüsü de olay yerinde bulunmaktadır. Ölü hayvanların alındığına dair fotoğraflar elimizde mevcut olup delil olarak dosyaya sunmak istiyorum." şeklinde beyanda bulundu.

Geçici bakımevindeki bütün işlemlerin yasalara uygun olduğunu savunan E.Ç, söz konusu hayvanların sahipsiz olduğunu, yapılacak işlemlerin yerel yönetimlerin sorumluluğunda bulunduğunu kaydetti.

E.Ç, belediyenin her türlü hayvan ölüsü ve atığını şikayet üzerine alarak usulüne uygun şekilde bertaraf ettiğini belirtti.

Soruşturma kapsamında ifade alma ve delil toplama işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

- ALTINDAĞ BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA



Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamada haberde bahsi geçen alanın, belediyeye ait 5 bin metrekare büyüklüğündeki, 150 kapasiteli geçici bakımevinin yakınındaki "hayvan mezarlığı" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu mezarlık, gün içerisinde Altındağ sınırlarındaki mahallelerimizde doğal ölümü gerçekleşen ve/veya trafik kazalarına ya da enfeksiyona bağlı sebeplerle ölen sokak hayvanlarının gömüldüğü bir alandır. Altındağ Belediyesi, diğer belediyelerde de olduğu gibi vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine haftalık ortalama 20-25 yaşamını yitiren hayvanları toplamaktadır ve sağlık/ hijyen kurallarına uygun bir şekilde bu alana gömmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kamuoyuna "hayvanların parçalanarak öldürüldüğü" şeklinde yansıyan habere ilişkin, "Bölgemizde parçalanmış bir şekilde bulunan bir sokak köpeğinin vatandaşlarımızın ihbarı üzerine ekiplerimizce yerinden alınıp toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde gömülmesinden ibarettir. Söz konusu köpeğin sokaktan alınırken çekilmiş fotoğrafları savcılığa sunulmuştur." bilgisi paylaşıldı.

- "KATLİAM ŞEKLİNDE LANSE EDİLEN HABERLER TAMAMEN ASILSIZDIR"



Kamuoyunda "katliam" şeklinde lanse edilen haberlerin tamamen asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, "Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Ankara'da belediyemizle yakın çalışan hayvan hakları dernekleri ve STK'lerin de yakından bildiği üzere, hayvanseverliğiyle tanınan bir belediye başkanıdır." ifadelerine yer verildi.

Tiryaki'nin, seçim beyannamesinde de yer alan, Ankara'nın en büyük ve en modern Hayvan Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapımı için göreve geldiği gün talimat verdiği ve barınak projesinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bin hayvan kapasiteli 'Hayvan Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nin içinde açık ve kapalı padoklar, lohusa barınakları, köpek gezinme ve egzersiz alanları, hayvan hastanesi ve hayvan oteli yer almaktadır. Bu alan köpek eğitim kampüsü olarak da hizmet verecektir. Çok yakında yapımına başlayacağımız Ankara'nın en büyük ve en modern hayvan rehabilitasyon tesisinin projesini hayata geçirme arzusunda olan bir belediyenin katliam yapması düşünülemez."

