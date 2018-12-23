Barınma merkezindeki Suriyeliler sebze yetiştiriyor

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki Geçici Barınma Merkezi'nde yaşayan Suriyeliler sebze yetiştiriciliği yapıyor.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Demirtaş, 6 bin 136 konteynerin yer aldığı 30 bin 680 Suriyelinin kaldığı barınma merkezinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Merkezde kurulan 50 dekar sera alanını gezen Demirtaş, "50 dekar üzerine kurulan sera alanının 45 dekarında patlıcan, 2 dekarında salatalık, 3 dekarında da domates yetiştiriliyor. Ürünlerin yetiştirilmesinde tarım işi hakkında bilgilendirdiğimiz Suriyeli misafirlerimizin de çalışması ve üretilen ürünlerden yararlanmaları çok önemli bir faaliyet." ifadelerini kullandı.

Vali Demirtaş, önceden kentte dağınık halde çadırlarda kalan Suriyeli vatandaşların düzenli bir yerleşim alanında yaşamaya başlamalarının hem Adana hem de Suriyeliler adına çok önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Geçici Barınma Merkezi ile Suriyeli misafirlere daha elverişli yaşam koşullarının olduğu bir ortam hazırlandığını dile getiren Demirtaş, merkezde 8 okulda toplam 148 derslik, 2 spor alanı, 16 oyun parkı, 8 mescit, 3 market ve dinlenme alanları bulunduğunu kaydetti.

Vali Demirtaş'a ziyaretinde Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de eşlik etti.