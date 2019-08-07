Barış koridoru kuruluyor

Türkiye’NİN güney sınırlarında terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG/PYD’nin oluşturmak istediği terör koridoruna karşı ilk somut adım atıldı. 5 Ağustos’tan bu yana ABD heyeti ile yapılan görüşmelerde uzlaşı sağlandı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik olarak ABD askeri yetkilileriyle Milli Savunma Bakanlığında 5-7 Ağustos’ta yapılan görüşmeler tamamlandı.

GERİ DÖNEBİLECEKLER

Görüşmelerde, Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması, bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekat Merkezi’nin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabakat sağlandı. Türk ve ABD askeri yetkililerince güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konusunda da mutabık kalındı.

ASKER SAHADA HAZIR

Söz konusu açıklama öncesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Büyükelçiler Konferansı’nın yapıldığı otele gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akar, Türkiye’nin güneyinde bir terör koridoruna izin vermeyeceklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulun: Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da birçok kez dile getirildiği üzere biz bu konuda ABD’li müttefiklerimizle beraber hareket etmeyi, davranmayı, çalışmayı arzu ediyoruz. Eğer bu mümkün olmazsa bu konuda ülkemizin, milletimizin ve bölgedeki dost ve kardeş halkın da güvenliğini, huzurunu sağlamak bakımından yapmamız gereken neyse bunları da yapacağımızı defaatle söylemiş bulunuyoruz. Bu konudaki planlarımız, hazırlıklarımız, sahadaki birliklerimizin konuşu, duruşu hepsi tamamlanmış vaziyette. Ama biz dost ve müttefik ABD ile birlikte hareket etmeyi arzu ettiğimizi de söyledik, bu şekilde arzu ediyoruz.

TALEPLER YİNELENDİ

ABD heyeti ile MSB’de yürütülen görüşmelere ilişkin Türkiye’nin isteklerinin iletildiğini belirten Akar, açıklamalarını şöyle sürdürdü: Bu çerçevede bizim terör örgütleri DEAŞ ile YPG ile mücadele ettiğimizi ve bu mücadelenin sürmekte olduğunu, ayrıca ABD ile birlikte güvenli bölgeyi tesis etmeyi arzu ettiğimizi, bu manada taleplerimizi sıraladığımızda, 30-40 kilometrelik derinlik olması gerektiği, bu bölge içindeki YPG’lilerin tamamen buradan çıkarılması gerektiği, ayrıca YPG’nin elindeki ağır silahların toplanması ve bölge dışına çıkarılması, bunun dışında teröristler tarafından yapılmakta olan birçok tünel, tahkimat ve mevzilerin tahrip edilmesi ve bunları da Türk ve ABD askerlerinin birlikte yapması konusundaki taleplerimizi, isteklerimizi açık ve net bir şekilde masaya koyduk. Burada biz ABD’li dostlarımızdan müttefiklik ruhuna, stratejik ortaklık ruhuna uygun bir şekilde davranmalarını bekliyoruz. Başta silah, mühimmat olmak üzere YPG’lilere verdikleri destekleri sonlandırmalarını bekliyoruz.