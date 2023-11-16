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Barış Pehlivan davası düştü

Gazeteci Barış Pehlivan'ın, Cumhuriyet gazetesinde Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner hakkındaki yazısına ilişkin 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan yargılandığı davanın düşürülmesine karar verildi.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 18:09 - Güncelleme:
Barış Pehlivan davası düştü
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İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Barış Pehlivan, avukatları ile çok sayıda izleyici katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, davanın şikayete bağlı açıldığını belirterek, müşteki Ömer Faruk Aydıner'in şikayetten vazgeçmesi sebebiyle davada "düşme" kararı verilmesini istedi.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Pehlivan, "Ben gazeteciyim ve kitabın arasına bomba konularak, dövülerek öldürülenin meslektaşıyım. Sadece gazeteciyim. Hem kendi çocuğum hem de sizlerin çocuklarınızın adil bir gelecekte yaşaması için yapıyorum. Gazetecilik suç değildir." diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Pehlivan hakkında açılan davanın müşteki Aydıner'in şikayetinden vazgeçmesi dolayısıyla düşürülmesine karar verdi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Pehlivan, "Aylar önce bitmesi gereken bir dava bitti. Artık top İstanbul Anadolu Adliyesi İnfaz Hakimliğinde. İnfaz Hakimliğinin bu davadaki karara göre hakkımda özgürlük kararı vermesi gerekiyor. Şu an avukatlarım başvuracaklar ve benim tekrar denetimli serbestliğe ayrılmamı isteyecekler." ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Barış Pehlivan'ın 30 Kasım 2022'de Cumhuriyet gazetesinde "Mide Bulandıran Öykü" başlıklı yazısında müşteki Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner hakkındaki ifadelerinin eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aştığı kaydedilmişti.

Söz konusu yazının kamu görevlisi müşteki Aydıner'in onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu değerlendirilen iddianamede, yazının internet sitesi üzerinden yazılmasıyla aleniyet unsurunun gerçekleştiği anlatılmıştı.

İddianamede sanık Pehlivan'ın "kamu görevlisine alenen hakaret'' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapsi istenmişti

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