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Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

AA24 Eylül 2023 Pazar 15:27 - Güncelleme:
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

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