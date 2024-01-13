Milli Savunma Bakanlığı, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önlendiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz... pic.twitter.com/QJxFRPlCO1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 13, 2024