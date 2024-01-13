İSTANBUL 5°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2024 Cumartesi / 3 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0996
  • EURO
    32,963
  • ALTIN
    1981.47
  • BIST100
    7986.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi engellendi: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Güncel

Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi engellendi: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki 12 kişilik terörist grubun Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminin önlendiğini ve 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

13 Ocak 2024 Cumartesi 14:49 - Güncelleme:
Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi engellendi: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önlendiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

  • Pençe-Kilit Harekât bölgesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.