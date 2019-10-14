Barış Pınarı gümbür gümbür

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı 5’inci gününe girdi. TSK ve Suriye Milli Ordusu askerleri karadan ilerlediği harekatta obüsler ise havadan terör hedeflerini ateş altına almayı sürdürüyor.

SULUK ELE GEÇİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu unsurları, Tel Abyad ile Rasulayn arasında kritik öneme sahip Suluk Kasabası teröristlerden arındırıldı. Tel Abyad’ın güneydoğusundaki Suluk Beldesi, sabah saatlerinde sıcak çatışmada teröristlerin öldürülmesinin ardından özgürleştirildi.

HEDEFLER VURULUYOR

Yeni günün ilk saatlerinden itibaren Tel Abyad’da bulunan terör hedefleri sınır birlikleri tarafından obüslerle ateş altına alındı. Terör hedefleri obüs ve tank atışları ile tam isabetle vuruluyor. Obüs atışları ile etkisiz hale getirilen terör hedeflerinin vurulmasının ardından yükselen dumanlar Türkiye sınırından da görülüyor.

525 TERÖRİST ÖLÜ

Bugüne kadar 525 terörist etkisiz hale getirildi ve 24 terörist teslim oldu. Tel Abyad bölgesinde 17 köy, Resulayn bölgesinde kent merkezi ve 4 köy olmak üzere toplam 22 yerleşim merkezi terör örgütü unsurlarından temizlendi. Harekât kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 490’e ulaştı. Harekatın başından bu yana terör örgütü hedeflerine 2 bin 489 top ve tank atışı yapıldı. Harekat kapsamında, Suriye sınırındaki yerleşim alanlarında da sivillerden sınıra yaklaşmamaları konusunda uyarılar yapılıyor. Hoparlörlerden sık sık uyarı anonslarının yapıldığı sınır ilçelerinde polisler vatandaşlardan sokaklarda dolaşmamaları ve güvenli alanlara gitmelerini istiyor. Sınır hattında ise askerler zırhlı araçlarla sürekli devriye görevi yaparak teröristlerin olası saldırılarına ve sızma girişimine engel oluyor.

18 SİVİL ŞEHİT OLDU

Mehmetçik karşısında bozguna uğrayan Suriye’deki YPG/PKK’lı teröristler, işgal ettikleri bölgelerden Türkiye’ye yönelik sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor. Harekatın başladığı 9 Ekim’den bu yana Mardin’in Nusaybin ilçesi ile Şanlıurfa’nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ve Birecik ilçelerine gerçekleştirilen havan ve roketatarlı saldırılarda, aralarında Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed’in ve çocukların da bulunduğu 18 sivil şehit oldu, 100’ü aşkın kişi yaralandı.

CERABLUS’A SALDIRI

Suriye’nin Ayn El Arap bölgesindeki teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Cerablus’a havanla saldırı düzenledi. Saldırıda havan mermisinin isabet ettiği minibüste bulunan bir kadın ile bir çocuk yaşamını yitirdi, biri bebek, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık kuruluşlarına kaldırılırken, saldırının yapıldığı alandaki terör mevzileri ise imha edildi.

TEL ABYAD KURTARILDI Barış Pınarı Harekatı’nda Tel Abyad ilçe merkezinin tamamı YPG/PKK’lı teröristlerden kurtarıldı. Terör örgütü 2015’te ABD desteği ile işgal etmişti. Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında SMO askerleri, YPG/PKK’lı teröristlerle girilen şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezinin tamamında kontrolü eline geçirdi. SMO askerleri, ilçe merkezinde arama tarama faaliyetlerine başladı. Tel Abyad’ın ilçe merkezinde de kontrolün sağlanmasının ardından SMO askerleri, ilçenin Türkiye sınırındaki gümrük kapısına SMO bayraklarını göndere çekti. Bölgede yaşanan sevinç kameralara yansıdı. İŞGAL ETMİŞLERDİ Tel Abyad, harekatta Rasulayn’ın ardından ele geçirilen ikinci ilçe merkezi oldu. 9 Ekim’de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 2 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK’dan kurtarıldı. YPG/PKK, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesini haziran 2015’te ABD desteğiyle işgal etmişti. Örgütün, nüfusun tamamına yakını Araplardan oluşan ilçenin batı kırsalında Türkmen köyleri de mevcut. Akar’dan yaralı askerlere ziyaret Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin, dün sınır hattına yaptıkları ziyaretin ardından Şanlıurfa’da tedavileri süren yaralı askerleri de ziyaret ettikleri öğrenildi. Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün sınır hattına gitmişti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi’ne giden Akar ve TSK komuta kademesinin, Barış Pınarı Harekatı’ndaki gelişmeleri bu kez de sahadan takip ettiği açıklanmıştı. Akar ve komutanların, temaslarının ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçtikleri öğrenildi. Bakan Akar ve beraberindekilerin, harekatta yaralanan askerleri ziyaret ettikleri, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldıkları belirtildi. YPG/PKK yine sivillere saldırı Suriye’de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Suruç ilçesindeki sivillerin bulunduğu 3 eve havanlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda yaralanan bir kişi Suruç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Evlerde de hasar meydana geldi. Terör örgütü tarafından Akçakale ilçesine yönelik de havanlı saldırı gerçekleştirildi. Sivillerin bulunduğu bir binaya isabet eden havan nedeniyle yaralanan olmazken, patlama nedeniyle panik yaşayan 2 kişi kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Saldırıda binada büyük hasar meydana geldi. TÜNELLER KONTROL ALTINDA Suriye Milli Ordusu, terörist örgütlerine karşı devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn’ın çevresinde terör örgütü PYD/PKK’nın geniş tünel ağını kontrol altına aldı. Telabyad ve Rasulayn’da 42 köy terörden temizlendi Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri’nin doğusunda yer alan Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde 42 köy YPG/PKK’lı teröristlerden arındırıldı. Rasulayn ve Tel Abyad’da alınan köyler şunlar: Ziyade, Saide, Dadat, Dabaa, Ruveybe, Serd, Cendavi, İsavi, Diik Şarki, Abu Kabir, Huylan Şarkiye, Rakba, Muhysiniyye, Kuneytira, Zazua, Şakba, Tel Abdullah, Um Harmala, Kattar, Er Rasim, Turuydin, Rafah, El Gacir, Camus, Hüsnü Garbiyya, Hüsnü Şarkiyya, Hatun, Kayun, Ayşah, Bir Aflaah, Recan, Acla, Ebu Calut, Kulayah, Advaniyye, Samo, Şeria, Bir Şamoo, Mabruka, Deham, Raviye ve Tuveyne. Dün sabah saatlerinde de Tel Abdyad’ın Suluk beldesi terörden kurtarılmıştı. 9 Ekim’de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 1 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK’dan ele geçirilmiş oldu. Kurtarılan yerlerdeki arama tarama faaliyeti sürüyor. TEK TEK YAKALANIYORLAR Harekat sırasında TSK ve Suriye Milli Ordusunun yoğun operasyonlarıyla YPG/PKK teröristleri bir bir yakalanıyor. Rasulayn kırsalında yakalanan terörist sayısı 11’e yükseldi. DEAŞ’lıların kaçması için kampı yaktılar Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesinde, daha önce ele geçirdiği DEAŞ’lı teröristler ile aileleri tuttuğu bir kampı ateşe vererek içeridekilerin kaçışını hazırladı. Rakka iline bağlı Ayn İsa belde merkezinin batısında yer alan kampta adının açıklanmasını istemeyen bir sivil çalışanı, “Terör örgütü yöneticileri gelip biz sivil çalışanların tümünü kamp alanından çıkardı. 13.30 sularında kamp alanında yangın başladığını ve dumanların yükseldiğini gördük. Bu yangını örgütün kendisi çıkardı” dedi. Kürtlerin koruyucusu PKK değil, biziz Hamza Tümeni Kürt Şahinleri Tugayı’ndan 500 askeri daha Rasulayn’a gönderdi. Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında kurulan ve tamamen Kürtlerden oluşan tugay, Zeytin Dalı Harekatı sırasında da Türk askeriyle birlikte operasyonlara katıldı. Kürt Şahinleri, Fırat’ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK’ya karşı mücadele etmek için, ağır silahlar bulunan araçlarla birliklerinden yola çıkarak Fırat’ın doğusuna gitti. Fırat’ın doğusuna giderek Barış Pınarı Harekatı’na katılacak tugayın tim komutanı, “Biz Hamza Tümeni Özel Kuvvetlerine bağlı Kürt Şahinleri olarak, Fırat’ın doğusuna gidiyoruz. Kürt kardeşlerimizin PKK’dan yaşadığı zulmü bitireceğiz. Suriye herkesin. Oradaki kardeşlerimizin koruyucusu biziz PKK değil” diye konuştu. Türk askeri şehit oluyor, sivillere zarar vermiyor Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine gelen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, sınır hattında Barış Pınarı Harekatı’nı takip eden gazetecileri ziyaret etti. Dün Tel Abyad’dan atılan havan mermilerinin Akçakale’de gazetecilerin kaldığı otelin yakınına düşmesi nedeni ile ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Feyzioğlu, burada gazetecilerin sorularını cevapladı. YİNE ÇUKURLARA GÖMECEĞİZ Feyzioğlu, “Bugün dimdik durduğumuzu göstermek için buradayız. Buradan bir daha tekrarlıyorum Türk ordusu ve Türk askeri şehit olmayı göze alıyor ama sivillere zarar vermeyi kabul etmiyor. Biz bunu sırada da yaşadık biz bunu Cizre’de de yaşadık o çukurlarda yaşadık evet biz onları orada çukurlarına gömdük, burada da gömeceğiz.”

YPG/PKK yine sivillere saldırı