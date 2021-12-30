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Barış Pınarı Harekatı bölgesine 21 tır yardım

Şanlıurfa'dan uluslararası yardım kuruluşları ile Kuveytli hayırseverlerin destekleriyle temin edilen 21 tır insani yardım malzemesi, Barış Pınarı Harekatı bölgesine gönderildi.

AA30 Aralık 2021 Perşembe 15:57 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 16:05
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Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerine yönelik insani yardımları sürüyor.

Kentte, uluslararası yardım kuruluşları Ataa ve Al Rahme dernekleri ile Kuveytli hayırseverlerin destekleriyle temin edilen 21 tır insani yardım malzemesinin harekat bölgesine gönderilmesi dolayısıyla Şanlıurfa Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak'ın katılımıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Öztoprak, Türkiye'nin mazlum ve mağdurların yanında olmayı sürdüreceğini belirterek, "Biz şahidiz ki, Kuveytli kardeşlerimiz Suriye'deki kardeşlerimize ilk günden bu yana hep yardımda bulundular, onların yanında yer aldılar. Bu anlamlı desteklerinden dolayı, Ataa ve Al Rahme Derneği yöneticileri şahsında tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ataa ve Al Rahme derneklerinin temsilcileri de hayırseverlerin bağışlarının Suriyelilere ulaştırılmasında sağladığı kolaylık ve desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilen tırlarda, soba, yakacak malzemesi, battaniye, çocuk bezi ve temizlik malzemeleri, çocuk maması, un, yağ, şeker ve bakliyat gibi temel gıda malzemeleri bulunuyor.

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