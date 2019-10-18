Barış Pınarı Harekatı bölgesine özel harekat desteği

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şubesinde görevli 165 polisin harekat bölgesine gönderilmesi öncesinde kurban kesilerek dua edildi.

İl Emniyet Müdürü Metin Alper, özel harekat polislerine hitaben yaptığı konuşmada, "Mübarek cuma gününde göreve gidiyorsunuz. Sizler bu milletin çocuklarısınız, bu vatanın evlatlarısınız. Bu vatan sizden bir görev bekliyor. Bu vatan, sizin göreve gidip Rasulayn'da, Tel Abyad'da, Aynel Arab'da ecdadınız, atalarınızın yaptığı gibi Türk'ün gücünü, kahramanlığını dünyaya göstermenizi istiyor." dedi.

"Geçmişte atalarımız bunu yaptı." diyen Alper, "Oraya gittiğiniz zaman ecdadımızın izlerini, şehitlerimizin manevi atmosferini göreceksiniz. Bugün sizi buradan yolcu ediyoruz. Trabzon arkanızda, bu ülke arkanızda, Trabzon insanı her zaman elleri semada, dilleri duada sizler için dua edecek. Bizler de sizler için dua edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Alper, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine de değinerek, "Kıyafetli hainlerin 15 Temmuz'da başımıza bomba yağdırdığı, bu vatanın tanklarını kendi evlatlarının üzerine sürdüğü dönemde siz sadakatli aslanlar çıktınız, bu ülkeye sahip çıktınız, 'bu ülke bizim' dediniz. Görevinizin başarılı olmasını, Rabbimizden sizler için muvaffakiyetler diliyorum. Sizi önce Allah'a sonra bu vatana emanet ediyorum." diye konuştu.

Harekata katılacak polisler daha sonra mesai arkadaşlarıyla vedalaşarak harekat bölgesine gitmek üzere yola çıktı.