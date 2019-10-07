Barış Pınarı Harekatı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etti

Türkiye'nin terörle mücadelesine karşı çıkışlarıyla gündeme gelen CHP'li Sezgin Tanrukulu, Türkiye'nin terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a yönelik, başlatmak üzere olduğu Barış Pınarı Haraketaı'nı da hedef aldı.

Mehmetçik'in daha önceki harekatlarda bölgeyi teröristlerden temizledikten sonra asıl sahibi olan bölge halkına teslim etmesini görmezden gelen Tanrıkulu, ''Savaş insalığa karşıdır.'' dedi.

TERÖRİSTLER YERİNE ''SURİYE HALKLARI'', PKK YERİNE ''KÜRTLER'' DEDİ

Suriye'den gelen milyonlarca mazluma dil, din etnik köken gözetmeksizin kucak açan Türkiye, her türlü terör oluşumuna karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Türkiye, terör inlerinin olduğu bölgeleri temizleyerek halkın huzur içinde yaşamasını sağlarken, teröristlere yönelik hareketa karşı çıkan Tanrıkulu, ''Türkiye Suriye halklarıyla barış yapmalıdır.'' dedi.

PKK/YPG'den söz etmeyen Tanrıkulu, operasyonun ağırlıklı olarak Kürtlerin yaşadığı bölgede yapılacağını söyleyerek provokatörlük yapmayı da ihmal etmedi.

AYNEL ARAB'DA ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTE GÖZYAŞI DÖKTÜ, DEVLETE 'KATİL' DEDİ

CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi ile birlikte Aynel Arab'da (Kobani) öldürülen terör örgütü PKK/PYD üyesi teröristlerin cenazesine katılıp gözyaşı döken Tanrıkulu, Türkiye Cumhuriyeti devletini ''bebek katili'' ilan ederek kime karşı cephe aldığını bir kez daha gözler önüne sermişti. Ancak teröristlerin annesiyle birlikte şehit ettiği 11 aylık bebek için ''kınıyorum'' diyen Tanrıkulu, PKK'nın adını anmamıştı.

Yine terörle mücadelenin bel kemiğini oluşturan SİHA'ların kullanımını tartışmaya açan Tanrıkulu, PKK'lı diye pikniğe giden vatandaşların öldürüldüğü yalanına imza atmıştı.