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Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Resulayn'da belirlenen yeni tüneller kapatıldı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinin güvenli hale getirilmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmaları kapsamında, terörden arındırılan Suriye'nin Resulayn ilçesinde tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı.

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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, askerlerin dedektörle patlayıcı araması yapmasının ardından tespit edilen tünellerin iş makineleriyle kullanılamaz hale getirildiği görülüyor.

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