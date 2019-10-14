Barış Pınarı harekatında son durum! Münbiç sınırında hazırlıklar tamam Barış Pınarı harekatından son dakika gelişmeleri... Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ’a karşı başlattığı Barış Pınarı harekatı başarıyla devam ediliyor. Harekatta şu ana kadar toplam 2 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan kurtarıldı. Terör örgütünde çözülmeler de hız kazandı. YPG/PKK'lı 24 terörist teslim oldu. Teslim olan teröristlerden biri terör örgütünün gerçek yüzünü anlattı. Münbiç sınırında da hazırlıklar tamamlandı.