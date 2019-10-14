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Barış Pınarı harekatında son durum! Münbiç sınırında hazırlıklar tamam

Barış Pınarı harekatından son dakika gelişmeleri... Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ’a karşı başlattığı Barış Pınarı harekatı başarıyla devam ediliyor. Harekatta şu ana kadar toplam 2 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan kurtarıldı. Terör örgütünde çözülmeler de hız kazandı. YPG/PKK'lı 24 terörist teslim oldu. Teslim olan teröristlerden biri terör örgütünün gerçek yüzünü anlattı. Münbiç sınırında da hazırlıklar tamamlandı.

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Barış Pınarı harekatında dakika dakika son gelişmeler:
 
19.25- Milli Savunma Bakanlığı: Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 560 oldu.
 
12:15- DHA'nın haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı´nda Tel Abyad ve Resulayn´da kontrolün sağlanmasının ardından, bordo bereliler ve komandolar Münbiç´e takviye güç olarak ilerlemeye başladı. Barış Pınarı Harekatı başladığı sıralarda Suriye Milli Ordusu Güçleri de Cerablus´tan Münbiç sınırına doğru konuşlandı. Harekâtta öncelikli olan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındıran TSK birlikleri, dün geceden itibaren, Münbiç ilçe merkezinde de kontrolün sağlanması için hazırlıklara başlad

YPG´li teröristlerin DEAŞ´lıları serbest bıraktığı hapishane görüntülendi

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