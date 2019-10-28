Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde terör saldırıları
Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde düzenlenen terör saldırılarında 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı.
- AA
Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Suluk beldesi ile Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Çobanbey beldesinde terör saldırıları düzenlendi.
Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Suluk beldesinde bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında bir sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.
Türkiye-Suriye sınırındaki Çobanbey'in güneyinde ise yola döşenen bir mayının patlaması sonucu bir sivil yaşamını yitirirken, saldırıda yaralanan 3 sivil Çobanbey Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Saldırıların olduğu noktalara intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ve yerel güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güney kırsalındaki bir köyde, önceki gün pazar yerinde bomba yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 sivil yaralanmıştı.
YPG/PKK'nın son günlerde SMO'nun kontrolündeki yerleşim yerlerinde bombalı araçları infilak ettirerek eylemler düzenlemesi dikkati çekiyor.
Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesi, harekat kapsamında 13 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.
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