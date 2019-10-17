POLİS İZLEDİ, EŞİ DE SALDIRIYA UĞRADI

M.P.'nin eşi R.P. ise eşinin olaylarla hiçbir alakası olmadığını belirterek, "Eşim bir mağazaya alışverişe gidiyor, bakıyor dışarıda insanlar toplanmış, kenarda durum izlerken, kalabalık

ortasına alıyor ve bu hale getiriyor. Oysa eşimin olaylarla hiçbir alakası yok. Videolarda da izledim, orada iki polis var, eşimi araya alıyorlar ve o polisler olaya hiç karışmıyorlar." dedi.

Eşinin henüz tehlikeyi atlatamadığını belirten R.P, "Henüz yeni kendine gelmeye başladı. Başına büyük darbe almış, dizinde bir sorun var. Bıçak sırtından girip karın boşluğuna gelmiş, bağırsağında zedelenme var dediler. Bıçaklanan yere dikiş attılar. İç kanama ihtimaline göre birkaç gün daha hastanede tutacaklarmış." ifadelerini kullandı.

PKK AVRUPA’YI TERÖRİZE ETMEYE DEVAM EDİYOR

Barış Pınarı harekatının başlamasından bu yana terör örgütü PKK/YPG yandaşları adeta Avrupa’da terör estiriyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Barış Pınarı Harekatı 8'inci günü itibarıyla PKK sempatizanları Avrupa ülkelerinde 20'ye yakın saldırı gerçekleştirdi. Avrupa'da yaşayan gurbetçileri hedef alan terör örgütü yandaşları, aynı zamanda büyükelçilikler, iş yerleri, dernekler ve camilere saldırdı, kundaklama faaliyetlerinde bulundu.