21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8385
  • 6,4068
  • 280.819
  • 101859
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Barış ve istikrar için üçüncü harekat

Teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başarıyla yürütülen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının ardından Fırat’ın doğusuna yönelik yeni operasyon için de hazırlıklar tamamlandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Türkiye’nin güneyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla kazanılan sınır ötesi başarıların ardından, şimdi de Fırat’ın doğusuna yönelik harekata ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Sadece sınırları içinde değil, sınır ötesinde de terörle mücadelesini sürdüren Türkiye, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 51’inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden, terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere Suriye’nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 24 Ağustos 2016’da Fırat Kalkanı Harekatı’nı başlattı. Operasyonun ilk gününde, Gaziantep’in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçesi, 23 Şubat 2017’de ise Bab ilçesini DEAŞ’tan kurtaran Mehmetçik, iki ilçe arasındaki 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşim yerlerini 217 günde teröristlerden arındırdı.      

3 BİN DEAŞLI ÖLDÜRÜLDÜ

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ ile göğüs göğse mücadele eden koalisyon içindeki tek ordu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdi. Böylece terör örgütünün çöküş sürecini başlatan Mehmetçik, bölgenin bu tehditten kurtulmasını sağladı. Hayatın normale dönmesi için sağlık, eğitim ve hizmet alanlarına da yoğun katkıda bulunan Türkiye’nin desteği sayesinde bölgenin nüfusu, harekatın üzerinden geçen üç yılda 2 milyona yaklaştı.      

MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

Fırat Kalkanı Harekatı’nı başarıyla tamamlayan Türkiye’nin bir sonraki hedefi ise Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesindeki terörist yuvaları oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerince, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı. Harekat kapsamında 4 bin 500’den fazla teröristi etkisiz hale getiren TSK, 200’den fazla meskun mahali terör örgütü üyelerinden arındırarak 2 bin kilometrekarelik alanda kontrolü sağladı. 

TSK ve ÖSO unsurlarının verdiği güvence sayesinde siviller, 20 Mart 2018’den itibaren evlerine dönmeye başladı. Bir senede Afrin’in nüfusu 350 bini geçti. Türkiye, Afrin’de operasyondan sonra ilçe merkezi ve beldelerde kurulan toplam 7 yerel meclise  danışmanlık ve destek sağladı. Yerel yönetimlerin kurulmasına destek verilmesiyle, yerel halk bölgeyi kendisi yönetmeye başladı. Terör örgütlerine yönelik mücadelesini başarıyla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri şimdi de Fırat’ın doğusunda yeni bir harekata yönelik hazırlıklarını tamamladı.       

HAZIRLIKLAR TAMAM

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için Güvenli Bölge/Barış koridoru kurulması zaruridir. TSK, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır” denildi.

MSB’den yapılan ikinci açıklamada da  TSK’nın, Fırat Kalkanı Harekatı’nda sahada DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek koalisyon ve NATO ülkesi ordusu olduğu vurgulayarak “DEAŞ’ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan Türkiye, hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde bu terör örgütü ile artan tempo ve şiddetle mücadele etti, Fırat’ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, TSK’nin Fırat Kalkanı Harekatı’nda DEAŞ’ın kutsiyet atfettiği Dabık bölgesini ele geçirmesi ile örgüte en büyük askeri ve ideolojik darbe vurulduğu da hatırlatıldı.    

Yolcu uçağı, nükleer başlıklı füzeyi böyle yakaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FBI korkunç iddiayı doğruladı: Tarihin en vahşi seri katili

FBI korkunç iddiayı doğruladı: Tarihin en vahşi seri katili

Dünyayı tehdit eden sızıntıyla ilgili açıklama geldi!

Dünyayı tehdit eden sızıntıyla ilgili açıklama geldi!

'Bu gezegende Türkiye'den başka bir dost görmüyoruz'

'Bu gezegende Türkiye'den başka bir dost görmüyoruz'

Avrupa'nın göbeğinde korkunç olay! ABD savaş uçağı düştü

Avrupa'nın göbeğinde korkunç olay! ABD savaş uçağı düştü

Türkiye'ye Fırat'ın doğusu desteği! Takviye birlik gönderiyor

Türkiye'ye Fırat'ın doğusu desteği! Takviye birlik gönderiyor

O görüntülere tepki yağmıştı! Gözaltına alındı

O görüntülere tepki yağmıştı! Gözaltına alındı

Tam 1 milyon kişi... Sınırda yakalandı!

Tam 1 milyon kişi... Sınırda yakalandı!

Dehşete düşüren itiraflar! Cesedi parçalara ayırıp...

Dehşete düşüren itiraflar! Cesedi parçalara ayırıp...
 

POPÜLER HABERLER

Haramidere´deki metrobüs kazası kamerada

Haramidere´deki metrobüs kazası kamerada

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA