Barış ve istikrar için üçüncü harekat

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Türkiye’nin güneyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla kazanılan sınır ötesi başarıların ardından, şimdi de Fırat’ın doğusuna yönelik harekata ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Sadece sınırları içinde değil, sınır ötesinde de terörle mücadelesini sürdüren Türkiye, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 51’inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden, terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere Suriye’nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 24 Ağustos 2016’da Fırat Kalkanı Harekatı’nı başlattı. Operasyonun ilk gününde, Gaziantep’in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçesi, 23 Şubat 2017’de ise Bab ilçesini DEAŞ’tan kurtaran Mehmetçik, iki ilçe arasındaki 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşim yerlerini 217 günde teröristlerden arındırdı.

3 BİN DEAŞLI ÖLDÜRÜLDÜ

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ ile göğüs göğse mücadele eden koalisyon içindeki tek ordu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdi. Böylece terör örgütünün çöküş sürecini başlatan Mehmetçik, bölgenin bu tehditten kurtulmasını sağladı. Hayatın normale dönmesi için sağlık, eğitim ve hizmet alanlarına da yoğun katkıda bulunan Türkiye’nin desteği sayesinde bölgenin nüfusu, harekatın üzerinden geçen üç yılda 2 milyona yaklaştı.

MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

Fırat Kalkanı Harekatı’nı başarıyla tamamlayan Türkiye’nin bir sonraki hedefi ise Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesindeki terörist yuvaları oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerince, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı. Harekat kapsamında 4 bin 500’den fazla teröristi etkisiz hale getiren TSK, 200’den fazla meskun mahali terör örgütü üyelerinden arındırarak 2 bin kilometrekarelik alanda kontrolü sağladı.

TSK ve ÖSO unsurlarının verdiği güvence sayesinde siviller, 20 Mart 2018’den itibaren evlerine dönmeye başladı. Bir senede Afrin’in nüfusu 350 bini geçti. Türkiye, Afrin’de operasyondan sonra ilçe merkezi ve beldelerde kurulan toplam 7 yerel meclise danışmanlık ve destek sağladı. Yerel yönetimlerin kurulmasına destek verilmesiyle, yerel halk bölgeyi kendisi yönetmeye başladı. Terör örgütlerine yönelik mücadelesini başarıyla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri şimdi de Fırat’ın doğusunda yeni bir harekata yönelik hazırlıklarını tamamladı.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için Güvenli Bölge/Barış koridoru kurulması zaruridir. TSK, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır” denildi.

MSB’den yapılan ikinci açıklamada da TSK’nın, Fırat Kalkanı Harekatı’nda sahada DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek koalisyon ve NATO ülkesi ordusu olduğu vurgulayarak “DEAŞ’ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan Türkiye, hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde bu terör örgütü ile artan tempo ve şiddetle mücadele etti, Fırat’ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, TSK’nin Fırat Kalkanı Harekatı’nda DEAŞ’ın kutsiyet atfettiği Dabık bölgesini ele geçirmesi ile örgüte en büyük askeri ve ideolojik darbe vurulduğu da hatırlatıldı.