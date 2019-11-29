CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş'ın " Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi diye gözaltına alındı " iddiası, İstanbul Valiliği de yaptığı yazılı açıklamayla yalanladı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, D.Ö isimli şahıs N.Y isimli şahsa hakaret edip, N.Y'nin başörtüsüne saldırmış. N.Y'nin şikayetiyle D.Ö gözaltına alınmış.

İstanbul Valiliği açıklamasında şu satırlara yerverildi: Çatalca İlçemizde 28.11.2019 tarihinde gözaltına alınan (D.Ö) adlı şahsın, bazı basın yayın organlarında yer alan "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği için gözaltına alındı" haber ve iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Çatalca İlçemizde 28.11.2019 Perşembe günü Cumhuriyet Meydanı'nda (N.Y) adlı şahsa hakaretlerde bulunan ve başörtüsüne yönelik saldırı gerçekleştiren (D.Ö) isimli şahıs, aynı gün saat 22.00 sıralarında gözaltına alınmıştır.

Şüphelinin gözaltına alınması ve yargı mercilerine sevki "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve hakaret" suçları olup, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.