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  • Barışmak için buluşan 2 grubun silahlı çatışmasında 3 kişinin öldüğü görüntüler ortaya çıktı
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Barışmak için buluşan 2 grubun silahlı çatışmasında 3 kişinin öldüğü görüntüler ortaya çıktı

Üsküdar'da, barışmak üzere bir kahvehanede bir araya gelen husumetli iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Silahlı çatışma sırasında sokaktakilerin sağa sola kaçışı, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA26 Mayıs 2024 Pazar 14:23 - Güncelleme:
Barışmak için buluşan 2 grubun silahlı çatışmasında 3 kişinin öldüğü görüntüler ortaya çıktı
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Üsküdar'da, bir gün önce çocuklar arasında çıkan kavganın ardından aralarında oluşan husumeti sonlandırmak için iki aile, Ünalan Mahallesi, Ayazma Caddesi Özcan Sokak'ta bulunan bir kahvehanede araya geldi. Görüşme sırasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Caddeye taşan çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili 3'ü yaralı 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal Adliyesi'ne sevk edildi.

Çatışma sırasında, çevredekilerin yaşadığı panik anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta bulunanlar sağa sola kaçarken, bir kişinin çatışmanın yaşandığı yönden koşarak geldiği görülüyor.

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