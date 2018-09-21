Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Karısını vuran kişinin anne evine operasyon düzenlendi

Adana'nın Çukurova ilçesinde ayrılma aşamasındaki eşiyle barışmak için buluşan kişi, tartışma üzerine tabancayla eşini yaraladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Huzurevler Mahallesi'nde 10 yıllık evli ve 2 çocukları bulunan Murat G. ile ayrılma aşamasındaki eşi Selvi G. barışmak için arkadaşlarının evinde buluştu.

Çift, burada konuşurken tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Murat G. tabancayla Selvi G'ye ateş etti. Yaralanan Selvi G. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Murat G'yi yakalamak için çalışma başlatan polisler, şüphelinin otomobilinin Toros Mahallesi'nde annesinin evinin önünde olduğunu fark edince durumu diğer ekiplere bildirdi.

Aracın motor kısmının sıcak olduğunun fark edilmesi ve zanlının annesinin evinde saklanabileceği ihtimali üzerine bölgeye üç tim özel harekat polisi sevk edildi.

Şüphelinin annesinin evinin olduğu 8'inci kata uzun namlulu silahlarla operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda Murat G'yi bulamadı.

Apartmanın diğer katlarında da arama yapan ancak zanlıyı bulamayan ekiplerin çalışması sürüyor.

Öte yandan, Selvi G'nin dün karakola giderek Murat G. hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TEKNOFEST´te Kenan Sofuoğlu rüzgarı

TEKNOFEST´te Kenan Sofuoğlu rüzgarı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri arasında kaçıncı Statistics Times açıkladı

Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri arasında kaçıncı Statistics Times açıkladı

TEKNOFEST, İstanbul Yeni Havalimanı'nda başladı

TEKNOFEST, İstanbul Yeni Havalimanı'nda başladı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA