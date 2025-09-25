İSTANBUL 25°C / 19°C
Güncel

Barışmaya giderken pusu kurdular: Anne ve iki oğluna ateş açıldı

Van'da bir aile ile aralarındaki husumetin barışla sonlanması için çağrılan anne ve iki oğluna ateş açıldı. Olayın ardından anne ve iki oğlu olay yerinde hayatını kaybederken, ekipler soruşturma başlattı.

25 Eylül 2025 Perşembe 09:18
Barışmaya giderken pusu kurdular: Anne ve iki oğluna ateş açıldı
Van'ın Gürpınar ilçesinde aralarındaki husumeti barışla sonlandırmak için çağrılan anne ve 2 oğlu silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre. olay, dün akşam saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit Mahallesi'nde meydana geldi. Bir aile ile aralarındaki husumetin barışla sonuçlanması için çağrılan anne Bülbül Özcan (70) ile çocukları Sinan Özcan (50) ve Osman Özcan'a (45) ateş açıldı. Anne ve 2 oğlu olay yerinde hayatını kaybederken, bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü başlatıldığı belirtildi.

