Barışmaya giderken pusu kurdular: Anne ve iki oğluna ateş açıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde aralarındaki husumeti barışla sonlandırmak için çağrılan anne ve 2 oğlu silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre. olay, dün akşam saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit Mahallesi'nde meydana geldi. Bir aile ile aralarındaki husumetin barışla sonuçlanması için çağrılan anne Bülbül Özcan (70) ile çocukları Sinan Özcan (50) ve Osman Özcan'a (45) ateş açıldı. Anne ve 2 oğlu olay yerinde hayatını kaybederken, bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü başlatıldığı belirtildi.