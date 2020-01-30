Barışmaya gittiği eşini tabancayla vurdu

DHA 30.01.2020 13:53 - Güncelleme: 30.01.2020 13:53

Olay dün 60’ıncı Yıl Mahallesi’nde, Sibel M.'nin babası Şakir Polat’ın evinde meydana geldi. Sibel M. ve eşi Yunus M., 3 ay önce anlaşamadıkları için boşanma kararı aldı. Buna rağmen çift aynı evde yaşamaya devam etti. Ancak 26 Ocak günü, koca, Sibel M.'ye babasının evine gitmesini söyledi. Sibel M. de 2 çocuğunu alıp, babasının evine gitti.

Yunus M., dün sabah kayınvalidesi Döne Polat’ı arayarak, pişman olduğunu, gelip eşi ile konuşmak istediğini söyledi. Geldiği adreste eşinden kapının önüne inmesini isteyen koca, evin merdivenlerinde Sibel M.'ye tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırgan koca kaçarken, ağır yaralanan Sibel M. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'KIZIMI KANLAR İÇİNDE GÖRDÜM'

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Sibel M.'nin annesi Döne Polat, damadının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Döne Polat, "Beni telefona arayıp, Sibel ile konuşmak istediğini söyledi. Babası izin vermeyince de eve gelmemesini söyledim. Yunus bana eve çıkmayacağını Sibel ile kapıda 2 dakika konuşacağını söyledi. Sibel aşağıya inerken silah sesleri geldi. Koşup baktığımızda kızımı kanlar içinde gördüm. Doktorlar durumu ağır diyor” dedi. Baba Şakir Polat da damadına en ağır cezanın verilmesini istediklerini ifade etti.

Saldırıdan kısa süre sonra polisler tarafından yakalanan Yunus M., bugün adliyeye sevk edildi.

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