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Bariyer otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyere çarptı. Kazada, sürücü Görkem Durak (28) ve yanındaki Meryem Durak (53) yaralandı.

  • DHA
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Kaza, öğlen saatlerinde Konya- Ankara yolu Kulu Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Görkem Durak yönetimindeki 42 FLR 45 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Görkem Durak ve yanındaki Meryem Durak, otomobil içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı

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