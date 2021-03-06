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Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Sakarya istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, çalışmaların ardından normale döndü.

AA06 Mart 2021 Cumartesi 11:13 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 11:13
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Alınan bilgiye göre, Uğur Okralı'nın (24) kullandığı 07 Y 0905 plakalı motosiklet, D-650 kara yolu Sakarya istikameti Bağlarbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak beton bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Okralı, olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan Serdar Toptaş (24) ise yaralandı. Toptaş, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Sakarya istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, çalışmaların ardından normale döndü.

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