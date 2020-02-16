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Bariyere çarpan motosikletteki 2 kuzen öldü

GAZİANTEP'te, bariyere çarpan motosikletteki Abdulkadir Since (26) ile kuzeni Serkan Koç (23) yaşamını yitirdi.

DHA16 Şubat 2020 Pazar12:03 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 12:03

Kaza, dün gece Havalimanı yolu Yeşilvadi kavşağında meydana geldi. Abdulkadir Since ile halasının oğlu Serkan Koç, birlikte vakit geçirdikten sonra eve dönmek için motosikletle yola çıktı. Since yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kuzenler, yola savruldu.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma ile Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Ancak iki kuzen de doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kuzenlerin cansız bedenleri, yapılan otopsilerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim adildi.

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