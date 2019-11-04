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Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Konak'tan Bornova istikametine giden Seyfettin Hilmi Peker (39) idaresindeki 35 AGV 002 plakalı motosiklet Liman Caddesi üst yol bağlantı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Peker, motosikletten yola savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Peker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Peker'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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