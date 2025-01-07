İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2025 Salı / 8 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3378
  • EURO
    36,7734
  • ALTIN
    2996.05
  • BIST100
    10085.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Güncel

Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

AA7 Ocak 2025 Salı 07:08 - Güncelleme:
Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
ABONE OL

D-130 kara yolu Yalova istikametinde Ali B'nin kullandığı 41 ABD 049 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle Tepeköy Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

Motosikletten düşen sürücü yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ali B'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ali B'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.