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Bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı

Muğla'da otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

AA19 Haziran 2022 Pazar 00:59 - Güncelleme:
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Ayşe Yarar yönetimindeki 10 PA 949 plakalı otomobil, Muğla-Denizli kara yolu Kurudere mevkisinde köprünün bariyerine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile Ömer ve Elif Yarar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Kale İtfaiye Amirliği ekiplerince güçlükle çıkarıldı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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