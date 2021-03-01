İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Mart 2021 Pazartesi / 17 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3267
  • EURO
    8,851
  • ALTIN
    412.563
  • BIST100
    1497.21
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bartın'da 4 mahallede karantina uygulaması başlatıldı
Güncel

Bartın'da 4 mahallede karantina uygulaması başlatıldı

Bartın'ın Ulus ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Karantinada bulunan vatandaşların temel ihtiyaçları, Vefa Destek Ekipleri tarafından karşılanacak.

AA01 Mart 2021 Pazartesi 10:35 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 10:35
ABONE OL

Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, inceleme ve filyasyon çalışmaları sonucu, ilçeye bağlı Hisar köyü Değirmenyanı Mahallesi'nde Kovid-19 vaka ve temaslıları tespit edildi.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi tarafından Hisar köyü Değirmenyanı Mahallesi'nin girişinden itibaren Hocaoğlu, Alikadıoğlu, Hacıkadıoğlu ve Müyesseroğlu mahallelerinde ikinci bir karara kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Karantinada bulunan vatandaşların temel ihtiyaçları, Vefa Destek Ekipleri tarafından karşılanacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.