Bartın'da bir köy ve 3 apartman karantinaya alındı

DHA 18 Nisan 2020 Cumartesi 12:14 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 12:14

Bartın Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda, Bartın merkeze bağlı 150 haneli 700 nüfuslu Uğurlar köyünde, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine salgının yayılmasını önlemek amacıyla dün saat 23.00'dan itibaren köyün ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasına karar verildi. Ayrıca, koronavirüs vakalarının görüldüğü Bakraçboz köyü Bodra mevkisinde bulunan 3 binanın da karantinaya alınmasına karar verildiği açıklandı. Kararın ardından Uğurlar köyünde önlem alan jandarma ekipleri, giriş çıkışlara izin vermiyor.