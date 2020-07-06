İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Temmuz 2020 Pazartesi / 15 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8629
  • EURO
    7,7841
  • ALTIN
    394.103
  • BIST100
    118108
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bartın'da bir köy ve iki apartman koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı
Güncel

Bartın'da bir köy ve iki apartman koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı

Bartın'da koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ile 2 apartman karantina altına alındı.

AA06 Temmuz 2020 Pazartesi 17:04 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 17:04
ABONE OL

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, Ulus Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, Kumluca beldesi Kirsinler köyünde bir nişan töreni sonrası koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, filyasyon çalışmaları ile koronavirüs vakalarının yayılarak vatandaşların sağlığını tehdit etmesini engellemek ve yayılımı önlemek amacıyla köyün tamamının ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasına karar verildiği ifade edildi.

Beldede bulunan Afet Konutlarındaki kişilerde de nişan töreni sonrası koronavirüs vakasına rastlandığı aktarılan açıklamada, buradaki 2 ayrı blokta oturan kişilerin ikametlerinde kalmasının sağlanmasına, apartmana başkalarının girişine izin verilmemesine ve karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.