Bartın’da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç 10 metrelik üst geçitten uçtu
Bartın’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üst geçitten uçtu; 1 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.
- DHA-İHA-AA
Kaza, Amasra ilçesi İnpiri köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi ve yakınlarıyla birlikte denize girmek için Karabük’ten Amasra’nın Çakraz köyü sahiline giden Yaşar Bıçakcı (71) idaresindeki 78 AV 004 plakalı otomobil, İnpiri Köyü mevkiine geldiği sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 10 metrelik üst geçitten aşağı düştü.
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