29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6691
  • 6,3392
  • 256.489
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bartın’da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç 10 metrelik üst geçitten uçtu

Bartın’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üst geçitten uçtu; 1 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.

  • DHA-İHA-AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, Amasra ilçesi İnpiri köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi ve yakınlarıyla birlikte denize girmek için Karabük’ten Amasra’nın Çakraz köyü sahiline giden Yaşar Bıçakcı (71) idaresindeki 78 AV 004 plakalı otomobil, İnpiri Köyü mevkiine geldiği sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 10 metrelik üst geçitten aşağı düştü.

Kapalıçarşı´da 22 ayarı 24 ayar diye sattılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İçişleri Bakanı Soylu nikah şahidi oldu

İçişleri Bakanı Soylu nikah şahidi oldu

Fatih'te esrarengiz cinayet: Otel odasında ölü bulundu

Fatih'te esrarengiz cinayet: Otel odasında ölü bulundu

"Mardin'de HDP'li belediyelerden 313 kişi işten çıkarıldı"

'Mardin'de HDP'li belediyelerden 313 kişi işten çıkarıldı'

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Saraçhane'de gerginlik

Saraçhane'de gerginlik

Serrac'dan Macron'a 'Trablus' çıkışı

Serrac'dan Macron'a 'Trablus' çıkışı

7'nci kez taşınmaya hazırlanan ilçeye ziyaretçi akını... Sular altında kalacak!

7'nci kez taşınmaya hazırlanan ilçeye ziyaretçi akını... Sular altında kalacak!
 

POPÜLER HABERLER

Saraçhane´de gerginlik

Saraçhane´de gerginlik

Bir ilkti... En büyüğü gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor

Bir ilkti... En büyüğü gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor

Türk köyü iki günde dünya çapında ünlü oldu

Türk köyü iki günde dünya çapında ünlü oldu

Farklı mimari stillerin kesiştiği Balkan şehri

Farklı mimari stillerin kesiştiği Balkan şehri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA