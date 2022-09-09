İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2022 Cuma / 13 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2426
  • EURO
    18,4401
  • ALTIN
    1013.12
  • BIST100
    3495.29
Güncel

Bartın'da kadın cinayeti

Kendisinden boşanmak isteyen karısını çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü.

IHA9 Eylül 2022 Cuma 10:15 - Güncelleme:
ABONE OL

Olay sabah saatlerinde Bartın'ın Hendekyanı Caddesi Ulus Durağı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 2 gün önce tutuklu olduğu cezaevinden Adli Kontrol kararıyla çıkan Metin Ar (49), kendisinden boşanmak isteyen ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Arzu Ar'ı (33) takip ederek yolunu kesti.

Yanında 10 yaşındaki kızıyla birlikte çevredeki vatandaşlardan bağırarak yardım isteyen ve kaçmaya çalışan Arzu Ar, Metin Ar tarafından başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden defalarca kez bıçaklandı. Arzu Ar kanlar içinde yerde kalırken Metin Ar ise çevredeki vatandaşlar tarafından darp edilerek ağır şekilde yaralandı.

Vücuduna ve başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Arzu Ar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Vatandaşların darp ettiği Metin Ar'ın Bartın Devlet Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.