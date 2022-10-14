CANLI Bartın'da maden ocağında patlama! Bakan Koca acı haberi duyurdu: 22 can kaybımız var

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde patlama oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TTK Amasra Müessese Müdürlüğündeki kazanın ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğunu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yer altın bulunan maden işçilerini arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

İşte maden kazasının yaşandığı bölgedeki son dakika gelişmeler;

19:17 Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldiği öğrenildi.

19:43 Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni olmayan bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekipler seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi

19:50 Maden ocağında patlama nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, İçişleri Bakanı Soylu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bartın Amasra'ya hareket etti.

19:53 Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'ne geldi.

20:16 Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bartın Amasra'daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmiştir." denildi.

20:20 AFAD'dan yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletmesinde henüz belli olmayan bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bölgeye yönlendirilmiştir." denildi.

20:26 Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin "Şu an -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı." dedi.

20:40 Bölgeye Bartın İl AFAD, Emniyet, 112, İtfaiye, Jandarma ve TTK'a ait tahlisiye ekipleri sevk edildi.

20:59 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağındaki patlamanın trafo kaynaklı olduğunu bildirdi.

21:03 Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı.

21:09 Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından federasyonlar ve kulüpler, geçmiş olsun mesajları yayımladı.

21:10 Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde meydana gelen patlamada yaralanan bazı işçiler hastaneye getirilmeye başlandı.

21:18 İletişim Başkanlığı, Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yeraltında meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, devletin tüm kurumlarının kısa sürede harekete geçtiği belirtilerek, "Amasra Taşköprü İşletme Müessesesi Müdürlüğü'nde meydana gelen kazanın ardından olaya müdahale etmek amacıyla devletimiz tüm kurumları ile kısa sürede harekete geçmiş, bölgede gerekli çalışmaları yürütmeye başlamıştır. Bu açıklamaların takip edilmesi, resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir" açıklaması yapıldı.

21:25 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İşçi kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması için devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla çalışmaktadır" dedi.

21:27 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bartın'da, maden ocağında gerçekleşen patlamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Devletimiz, ilgili tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

21:37 Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamaya ilişkin, "-300 kotunda 44, -350 kotunda da 5 yaralımız vardı. Bunlardan 12'si yaralı olarak kurtarıldı." dedi.

21:43 AFAD, patlamaya ilişkin kaynağından düzeltme yayımlayarak, "Bartın ili Amasra ilçesinde TTK Genel Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisi sehven paylaşılmıştır. Patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılması için AFAD ve tahliye ekipleri seferber edilmiştir." dedi.

21:47 Sağlık Bakanı Koca, "Bartın'da bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var." dedi.

21:48 Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklmada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın ilimizin Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

22:03 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasıyla ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip ettiği bildirildi.

22:05 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Psikososyal destek ekiplerimiz derhal bölgeye intikal ettiler. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

22:06 Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazası sonrası hızla bölgeye ulaşan Kızılay ekipleri, bölgede çalışma yapan ekiplere ve madencilerin sahada bekleyen yakınlarına destek olmaya başladı.

22:19 Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, maden kazası sonrası olası ihtiyaç için bölgedeki hastanelere ilave kan ürünleri ve olası yanık vakaları için plazma sevklerinin yapıldığını ve şu an acil bir kan ihtiyacı bulunmadığını bildirdi.

22:27 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın Amasra'da patlama meydana gelen maden ocağına intikal etti.

22:42 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasına ilişkin, devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

22:53 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

22:58 Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağımızda meydana gelen patlamayı büyük bir üzüntüyle öğendim. Umutlarımız ve dualarımız, kurtarılmayı bekleyen madencilerimiz için" dedi.

23:04 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

23:03 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maden ocağındaki patlamada 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

23:03 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Havalandırma tertibatı sağlıklı olarak çalışıyor, kısmı göçükler var. İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu. Bütün arama kurtarma ekipleri görev başında, herhangi bir eksiklik yok. İçeride bir devam eden yangın yok. Ama olumsuz bir şey gelişir, anında müdahale etmek icap eder, o maksatla bulunduruluyor. Şu anda net bir netice yok. Biraz önce ifade ettim, ilk değerlendirmeler grizu patlaması şeklinde" dedi.

23:14 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle yarınki Diyarbakır programını iptal etti.

23:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki Diyarbakır programını ertelediği, Bartın'daki maden kazasının yaşandığı alana gideceği bildirildi.

23:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Bartın'ımızın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum. Olay sonrası süratle başlayan arama kurtarma başta olmak üzere, patlama ile ilgili tüm konularda bütün kurumlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Çalışmaları yerinde icra etmek ve denetlemek amacıyla üç bakanımız, verdiğimiz talimat üzerine bölgeye intikal etmiştir. Ben de yarınki Diyarbakır programımı iptal ederek inşallah Amasra'ya geçecek, tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Amasra'da maden ocağındaki patlamada 22 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralılardan 8'inin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü açıkladı.