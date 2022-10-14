Bartın'da maden ocağında patlama... Can kaybı 41'e yükseldi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde patlama oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TTK Amasra Müessese Müdürlüğündeki kazanın ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğunu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Faciada 41 kişinin hayatını kaybettiği, arama çalışmalarında sona yaklaşıldığı bildirildi.

İşte maden kazasının yaşandığı bölgedeki son dakika gelişmeleri:

15:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden şehidi Selçuk Ayvaz'ın ailesini ziyaret etti.



15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden faciasında can kaybının 41'e yükseldiğini açıkladı.

14:50 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün meydana gelen patlama sonucu 40 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulundu.

14:20 Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye telgrafı çekti.

14:15 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bartın'da facia bölgesinde incelemelerde bulundu.

14:04 Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Burada ihmal, hata ve kusur varsa bunlar tespit edilecektir. Hatası, ihmali, kusuru olanlar varsa hukuk önünde mutlaka bunun hesabını vereceklerdir." dedi.

13:47 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgeye gitti.

12:56 MHP Genel Başkanı Bahçeli: Maden ocağında emek ve alın teriyle ekmeğini kazanmanın mücadelesini verirken hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, hastanelere nakledilip tedavileri devam eden işçi kardeşlerimize de şifalar diliyorum.

12:44 Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor.

12:30 Umman Sultanlığı ile Ürdün, Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajları yayınladı.

12:24 Bartın'ın Amasra ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen maden kazasının ardından Kızılay'ın başlattığı yardım çalışmaları sürüyor. Kızılay, vatandaşlar ve yardım ekipleri için beslenme desteği verirken, geceyi dışarda geçiren madenci yakınlarına da battaniye ve yatak desteğinde bulundu.

12:23 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağına intikal etmek üzere Bartın'a doğru hareket etti.

12:06 TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, patlama meydana gelen maden ocağındaki kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmek için Bartın'a gideceği bildirildi.

12:00 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

11:50 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Milletimizin acısı büyük, madencilerimizin acısı büyük. Allah yakınlarına sabır versin, madencilere sabır versin. Milletimizin başı sağ olsun.

11:45 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Arama çalışmalarında sona yaklaştık. Aşağıda ekiplerimiz kontrolleri yapıyorlar. Belirsizliğini koruyan bir arkadaşımızı arama çalışmaları sürüyor. Kısmen yangın olan bölge de kontrol altına alındı. Yangının izole edilmesi çalışmaları sürüyor.

11:40 İçişleri Bakanı Soylu, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada 40 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakan Soylu, "11 yaralımız hastanelerde. 6'sı Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde, 3'ü Bartın Devlet Hastanesinde, 2'si özel hastanede. Bir yaralımız taburcu edildi. 110 madencimizden 58'i kurtarıldı. Bir madencimizle ilgili belirsizliğimiz var, şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.

10:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bartın'ımızda meydana gelen maden kazası sonrası derhâl başlatılan çalışmalar birçok kuruluşumuzun ve sahadaki bakanlarımızın katılımıyla aralıksız sürmektedir.

11:30 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeni ile hayatını kaybedenler için Türkçe başsağlığı mesajı paylaştı. Zelenski, Twitter hesabından Türkçe yaptığı başsağlığı açıklamasında bu ifadeleri kullandı: Bartın'ın Amasra ilçesinde maden patlamasının meydana geldiği haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum, yaralananlara acil şifalar diliyorum.

11:29 Türkiye'deki yabancı misyon temsilcileri, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

11:21 Umman, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle, Türkiye'nin üzüntüsünü paylaştıkları ifade edildi. Açıklamada Dışişleri Bakanlığının patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türk hükümetine ve halkına taziyelerini sunduğu, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

11:15 Amasra'da patlama meydana gelen maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına katılan bir maden işçisi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

11:09 Bartın'daki maden patlamasında yaralanan işçilerden 6'sının tedavisinin İstanbul'daki Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi yanık yoğun bakımda devam ediyor. İşçilerden birinde karbonmonoksit zehirlenmesi olduğu öğrenilirken, hiperbarik oksijen tedavisinin devam ettiği, durumunun nispeten daha iyi olduğu belirtildi. 5 hastanın vücudunda ileri düzeyde yanıklarının olmasının yanında sıcak hava solumaya bağlı olarak solunum yollarında tahribat olabileceği düşünülüyor. 5 işçinin durumunun halen kritik olduğu öğrenildi. İşçilerin isimlerinin netleştirilmesi için de çalışmalar devam ediyor.

10:45 Amasra'da patlama meydana gelen maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağının içerisinde ve çevresinde, TTK tahlisiye, AFAD, UMKE, Türk Kızılay, polis, jandarma, sağlık ve gönüllülerden oluşan ekipler, güvenlik önlemlerini alarak çalışma yürütüyor.

10:38 Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Şerif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için derin üzüntüsünü vurgulayarak, "Düşüncelerimiz ve dualarımız yaslı aileler ve Türk halkı ile birlikte. Mahsur kalanların bir an önce kurtarılmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

10:36 İçişleri Bakanlığı: Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, adli işlemlere başlanmıştır.



09:55 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bartın'da sahada bulunan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin birazdan bir basın açıklamasıyla maden kazası ile ilgili son durumu kamuoyuna aktaracaklardır.

09:48 Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazası sonrası hızla bölgeye ulaşan Kızılay ekipleri, bölgede çalışma yapanlara ve madencilerin sahada bekleyen yakınlarına destek oluyor.

09:45 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

09:20 Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamadan iki dakikayla kurtulan 14 yıllık maden işçisi Aydın Kalaycı, dehşet anlarını gazetecilere anlattı. Kalaycı, 'Eksi 300 kotunda 14 kişi falandık. Oradan tek ben çıkabildim. 14 yıldan beri hep akrabayız' diye konuştu.

09:11 Amasra'da patlama meydana gelen maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağının içerisinde ve çevresinde, TTK tahlisiye, AFAD, UMKE, Türk Kızılay, polis, jandarma, sağlık ve gönüllülerden oluşan ekipler, güvenlik önlemlerini alarak çalışma yürütüyor. Bölgede konuşlandırılan AFAD'ın mobil koordinasyon tırındaki kriz masasında bilgiler değerlendiriliyor. Madende biriken duman, havalandırma bacaları vasıtasıyla tahliye ediliyor.

08:45 Amasra'da maden ocağındaki patlamada yakın arkadaşını kaybeden maden işçisi Emrah Açıkgöz, 'Patlama, rayların üzerindeki vagonları bile duvarlara çarpmış. Tabii göz gözü görmüyor, yoğun bir duman da var. El ele tutuşa tutuşa gittik, arkadaşlarımıza ulaştık.' dedi.

08:30 Bartın'da dün akşam saatlerinde patlamanın yaşandığı maden ocağında günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar devam ediyor. Öte yandan dumanların kapladığı maden ocağı havadan dron ile görüntülendi.

08:00 Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi. Maden ocağındaki kurtarma çalışmaları sabahın ilk ışıklarında da devam etti.

07:15 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Meydana gelen bu elim kaza ile ilgili yapılan dezenformasyon içerikli paylaşımlara vatandaşlarımızın itibar etmemesi, konu ile ilgili bölgede bulunan bakanlarımızın ve resmî kurumların açıklamalarını dikkate almaları hususunun önemini bir kez daha ifade etmek isterim.

07:15 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada 28 madencinin hayatını kaybettiğini, kurtarılan 58 madenciden 11'inin tedavilerine devam edildiğini bildirdi.

06:39 Bakan Koca: Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28'e ulaştı. İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor.

06:14 Bakan Dönmez: Göçük altındaki madencilerin yerlerini tam olarak biliyoruz. 10-11 tanesi yangının devam ettiği bölgede bulunuyor. Oraya girebilmek için yangının bertaraf edilmesi gerekiyor

06:05 Bakan Soylu: 110 vardiya çalışanımızdan 26 madenci kardeşimiz şehit oldu. Patlamadan sonra sağ çıkan ve kurtarılan 58 madencimiz, şu anda aşağıda değerlendirdiğimiz, kurtarılmaya çalışılan 15 madencimiz var.

02:55 Patlamada yaralanan 6 maden işçisi, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

02:12 Ürdün, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

01:58 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bartın'daki can kayıplarımızın sayısı maalesef 25'e ulaştı. Tedavisi süren 11 yaralımız var. 1'i ağır, 4 hastamız yoğun bakımda. 1 hastamız serviste tedavi görüyor. 6 vatandaşımız uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi." dedi.

01:53 Bartın'daki maden kazasında yaralanan 6 vatandaşı taşıyan uçak İstanbul'a geldi.

01:42 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP Ankara Milletvekili Sadir Durmaz'ın patlamanın yaşandığı bölgeye gideceği bildirildi.

01:16 Bartın Valiliği'nden yapılan son açıklamada, "36 maden işçimiz kaza alanından çıkarılmıştır. Çıkarılan işçilerimizden 25'i hayatını kaybetmiş olup 6 maden işçimiz tedavileri için İstanbul'a sevk edilmiştir." denildi.

00:05 Sağlık Bakanı Koca, Amasra'da maden ocağındaki patlamada 22 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralılardan 8'inin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü açıkladı.

23:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Bartın'ımızın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum. Olay sonrası süratle başlayan arama kurtarma başta olmak üzere, patlama ile ilgili tüm konularda bütün kurumlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Çalışmaları yerinde icra etmek ve denetlemek amacıyla üç bakanımız, verdiğimiz talimat üzerine bölgeye intikal etmiştir. Ben de yarınki Diyarbakır programımı iptal ederek inşallah Amasra'ya geçecek, tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim." dedi.

23:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki Diyarbakır programını ertelediği, Bartın'daki maden kazasının yaşandığı alana gideceği bildirildi.

23:14 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle yarınki Diyarbakır programını iptal etti.

23:03 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Havalandırma tertibatı sağlıklı olarak çalışıyor, kısmı göçükler var. İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu. Bütün arama kurtarma ekipleri görev başında, herhangi bir eksiklik yok. İçeride bir devam eden yangın yok. Ama olumsuz bir şey gelişir, anında müdahale etmek icap eder, o maksatla bulunduruluyor. Şu anda net bir netice yok. Biraz önce ifade ettim, ilk değerlendirmeler grizu patlaması şeklinde" dedi.

23:03 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maden ocağındaki patlamada 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

23:04 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

22:58 Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağımızda meydana gelen patlamayı büyük bir üzüntüyle öğendim. Umutlarımız ve dualarımız, kurtarılmayı bekleyen madencilerimiz için" dedi.

22:53 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

22:42 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasına ilişkin, devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

22:27 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın Amasra'da patlama meydana gelen maden ocağına intikal etti.

22:19 Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, maden kazası sonrası olası ihtiyaç için bölgedeki hastanelere ilave kan ürünleri ve olası yanık vakaları için plazma sevklerinin yapıldığını ve şu an acil bir kan ihtiyacı bulunmadığını bildirdi.

22:06 Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazası sonrası hızla bölgeye ulaşan Kızılay ekipleri, bölgede çalışma yapan ekiplere ve madencilerin sahada bekleyen yakınlarına destek olmaya başladı.

22:05 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Psikososyal destek ekiplerimiz derhal bölgeye intikal ettiler. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

22:03 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasıyla ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip ettiği bildirildi.

21:48 Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın ilimizin Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

21:47 Sağlık Bakanı Koca, "Bartın'da bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var." dedi.

21:37 Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamaya ilişkin, "-300 kotunda 44, -350 kotunda da 5 yaralımız vardı. Bunlardan 12'si yaralı olarak kurtarıldı." dedi.



21:27 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bartın'da, maden ocağında gerçekleşen patlamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Devletimiz, ilgili tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

21:25 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İşçi kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması için devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla çalışmaktadır" dedi.

21:18 İletişim Başkanlığı, Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yeraltında meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, devletin tüm kurumlarının kısa sürede harekete geçtiği belirtilerek, "Amasra Taşköprü İşletme Müessesesi Müdürlüğü'nde meydana gelen kazanın ardından olaya müdahale etmek amacıyla devletimiz tüm kurumları ile kısa sürede harekete geçmiş, bölgede gerekli çalışmaları yürütmeye başlamıştır. Bu açıklamaların takip edilmesi, resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir" açıklaması yapıldı.

21:10 Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde meydana gelen patlamada yaralanan bazı işçiler hastaneye getirilmeye başlandı.

21:09 Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından federasyonlar ve kulüpler, geçmiş olsun mesajları yayımladı.

21:03 Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı.

20:40 Bölgeye Bartın İl AFAD, Emniyet, 112, İtfaiye, Jandarma ve TTK'a ait tahlisiye ekipleri sevk edildi.



20:26 Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin "Şu an -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı." dedi.

20:20 AFAD'dan yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletmesinde henüz belli olmayan bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bölgeye yönlendirilmiştir." denildi.

20:16 Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bartın Amasra'daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmiştir." denildi.

19:53 Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'ne geldi.

19:50 Maden ocağında patlama nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, İçişleri Bakanı Soylu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bartın Amasra'ya hareket etti.

19:43 Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni olmayan bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekipler seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

19:17 Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldiği öğrenildi.