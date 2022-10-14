Bartın'da maden ocağında patlama! Bakanlar olay yerine gidiyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde patlama oldu.



Alınan bilgiye göre, TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BARTIN VALİLİĞİ: OLAY YERİNE TÜM EKİPLER SEFERBER EDİLDİ

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, TTK Amasra Müessesesi İşletmesinde medyana gelen patlama sonrası 74 arama kurtarma ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Vali Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın nedeninin henüz belli olmadığını belirtti.

Kendilerine saat 18.15'te bilgi geldiğini ifade eden Arslan, "-300 kotunda, -250 kodunda 74 arama kurtarma ekibi arkadaşımız kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Şuan -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. İşçilerimizi kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı. Şuan altıncı yaralımızı çıkarıyoruz. Bütün ekiplerimiz seferber oldu. TTK'nın uzman ekipleri, AFAD ekipleri seferber durumdalar. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez yoldalar, 1.5 saat sonra burada olacaklar" diye konuştu.

BAKANLAR SOYLU VE DÖNMEZ, MADEN OCAĞINDAKİ PATLAMA NEDENİYLE BARTIN'A GİDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın Amasra'ya gidiyor.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Bakanlar Soylu ve Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın Amasra'ya giderek incelemelerde bulunacak.

YILMAZ TUNÇ: BÜTÜN TEDBİRLER ALINDI

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç:, maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz Tunç, "Bütün tedbirler alındı, patlamanın sebebi henüz belli değil." ifadelerini kullandı.

AFAD'TAN AÇIKLAMA

AFAD sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği aktarıldı.

Yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Amasra! Amasra Taşkömürü İşletmesinde henüz belli olmayan bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

BARTIN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bartın'ın Amasra ilçesindeki taş kömürü maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olaya ilişkin 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edildiği kaydedildi.

BARTIN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, toplamda 49 işçinin mahsur kaldığını, 8 işçinin de kendi imkanlarıyla kurtulduğunu açıkladı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Arama kurtarma çalışmaları çok sayıda ekiple devam ediyor. Eksi 300 kotunda 44 kişi, eksi 350 kotunda 5 kişi var. 8 kişi de kendi imkanlarıyla kurtarıldı."

AFAD TAKVİYE EKİP GÖNDERDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Amasra Taşkömürü İşletmesi'ndeki patlama üzerine bölgeye takviye ekip yönlendirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Amasra Taşkömürü İşletmesi'nde henüz belli olmayan bir nedenle patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.