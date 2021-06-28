Bartın'da mobil aşı istasyonu kesintisiz çalışıyor

AA 28 Haziran 2021 Pazartesi 17:25 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 17:25

Hükümet Caddesi'nde başlayan aşı uygulamasında müdürlükte görevli sağlık personelleri, bir yandan caddedeki vatandaşları aşı olmaya teşvik ederken, diğer yandan da başvuran vatandaşları aşılama yapıyor.

Aşı için başvuran vatandaşlar, onay formunu doldurup sisteme girişleri yapılarak aşılandı. Olası sağlık sorunlarına karşı 112 Acil Servis ekiplerinin de hazır bekletildiği caddede aşılarını olanların bir süre beklemesi isteniyor.

Uygulamadan yararlanan Selina Arslan, gazetecilere, çarşıda gezerken uygulamaya denk geldiklerini ve memnun olduklarını söyledi.

Arslan, aşı uygulamasından herkesin yararlanmasını tavsiye etti.

- "AŞI AYAĞIMIZA KADAR GELDİ"

Hasan Kavaklı da işleri yüzünden aşı randevusunu kaçırdığını belirterek, "Aşı olamayacağım için üzüntü duymuştum ama burada aşı uygulamasını görünce çok sevindim. Çok güzel bir uygulama. Aşı ayağımıza kadar geldi. Devletimize çok çok teşekkür ediyoruz. Aşıyı da tüm halkımıza olmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Bartın Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Doktor Ali Rıza Karakoyun da aşılamanın önemine dikkati çekerek, "Bayram öncesi annelerimizin, babalarımızın ellerini güvenli şekilde öpmek ve sarılabilmek için herkesi aşılanmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

